गर्मी में काढ़ा पीने के फायदे-नुकसान

Drinking Kadha Benefits in Summer in Hindi: कोरोना संक्रमण (Corona infection) से खुद को बचाए रखने के लिए पिछले एक साल से काढ़ा का सेवन खूब बढ़ा है। लोग तरह-तरह के घरेलू काढ़ा का सेवन (Benefits of Kadha) कर रहे हैं, ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity Boosting Drinks) को बूस्ट करके संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। यह आयुर्वेदिक नु्स्खा फायदेमंद भी होता है, क्योंकि यह सर्दी-जुकाम, बुखार, इंफेक्शन, फ्लू, गले में खराश जैसी समस्या से बचाता है। हालांकि, कुछ लोग कोरोना से इतने डरे हुए हैं कि वे इस घातक वायरस से खुद को सुरक्षित रखने के लिए दिन में तीन से चार बार तरह-तरह के काढ़े का सेवन (Side Effects of Kadha) कर रहे हैं। सर्दियों में भी काढ़ा लोग सर्दी-जुकाम से बचने के लिए करते हैं, लेकिन क्या काढ़ा गर्मी में पीना फायदा (Kadha peene ke fayde) पहुंचाता है? यह जानना जरूरी है कि गर्मी के मौसम में काढ़ा पीना कितना फायदेमंद (Kadha Benefits in Summer in Hindi) होता है? दरअसल, काढ़ा जिन चीजों से बनाया जाता है, उनकी तासीर गर्म होती है और अधिक काढ़ा पीना कितना लाभ देता है, यह जानना जरूरी है।