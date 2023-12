सर्दियों में BP कम रखेंगे ये फूड्स

Foods for BP control in winters: हाई ब्लड प्रेशर को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो यह आपके लिए हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकता है। हाई बीपी हार्ट हेल्थ पर सीधा असर डालता है और इससे आपकी रोजमर्रा की लाइफ भी प्रभावित होती है। हाइपरटेँशन या हाई बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत मददगार साबित हो सकती है। डाइट से मिलने वाले कुछ पोषक तत्व आपके रक्तचाप या ब्लड प्रेशर लेवल को कम रखने में मदद कर सकते हैं। इन सर्दियों में अपने ब्लड प्रेशर लेवल को बढ़ने से रोकने के लिए नाश्ते में आप ये फूड्स खा सकते हैं। (Winter foods for Hypertension management in Hindi.)