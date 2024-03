Green Elaichi Side Effects: हरी इलायची अपनी खास महक और मीठे स्वाद की वजह से मिठाइयों से लेकर शर्बत और आइसक्रीम्स भी इस्तेमाल की जाती है। हरी इलायची को छोटी इलायची भी कहा जाता है। हरी इलायची एक नेचुरल मॉइश्चराइर है जो सांसों की दुर्गंध दूर करता है। इसके अलावा इलायची में कई औषधीय गुण भी होते हैं जो कई हेल्थ प्रॉब्लम्स से राहत दिलाते हैं। लेकिन, हरी इलायची के सेवन के कई नुकसान भी हैं। आइए जानें हेल्दी होने के बावजूद इलायची का सेवन कब बन सकता है आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक। (side effects of consuming Green cardamom in excess in Hindi.)