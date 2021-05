1 / 6

कोरोनावायरस से बचाएंगे फेफड़ों को ये आयुर्वेदिक नुस्खे

How to Make Lungs Strong in Hindi: कोरोनावायरस का न्यू वैरिएंट या दूसरी लहर (Corona second wave in india) इस बार देश में अलग कोहराम मचा रहा है। लोगों को सबसे ज्यादा बुखार, खांसी के अलावा सांस लेने में तकलीफ और फेफड़ों में संक्रमण होने की समस्या दिख रही है। कई गंभीर कोरोना मरीजों के फेफड़े (Lungs infection) इतने ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं कि उन्हें कोविड निमोनिया हो रहा है। ऐसे मरीजों का इलाज घर पर संभव नहीं है और हॉस्पिटल में बेड ना मिल पाने के कारण कई गंभीर मरीज घर पर या हॉस्पिटल के बाहर ही दम तोड़ दे रहे हैं। ऐसी स्थिति और हालत से बचने के लिए बेहतर है कि आप पहले से ही सावधानी बरतें। इस घातक वायरस को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। बुखार, बदन दर्द, खांसी, गले में खराश जैसे लक्षणों को नजरअंदाज करने से ही वायरस गले, मुंह से होते हुए फेफड़ों में पहुंचकर उसे संक्रमित कर रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आपके फेफड़े मजबूत (How to Make Lungs Strong in Hindi) बनें, कोरोना से लंग्स डैमेज ना हो, तो आप कुछ आसान से आयुर्वेदिक उपचारों को आज से ही आजमाना शुरू कर दें। ये उपचार ऐसे हैं, जो फेफड़ों को स्वस्थ रखते हैं, उन्हें मजबूत बनाते (Ways to strengthen lungs) हैं।