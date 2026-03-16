Masalo Mein Milavat ki Pehchan kaise Kare: मसालों का इस्तेमाल भारतीय रसोई में रोजाना किया जाता है। दाल, सब्जी, पकौड़े और विभिन्न प्रकार के पकवानों में मसालों का इस्तेमाल न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, जीरा और काली मिर्च जैसे मसाले न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं। लेकिन बढ़ती मांग और मुनाफे के लालच में कई बार मसालों में मिलावट कर दी जाती है। ये मिलावटी मसाले स्वाद के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं। खास बात यह है कि थोड़ी सी सावधानी और कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से आप मसालों में मिलावट का पता घर पर ही लगा सकते हैं। आइए जानते हैं कि किस मसाले में किस तरह की मिलावट की जाती है और उसे पहचानने के आसान घरेलू तरीके क्या हैं।