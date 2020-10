1 / 5

सुबह के समय लहसुन (Garlic) की दो कली खाने के फायदों में आप जानते होंगे, पर क्या कभी आपने रोस्टेड लहसुन का सेवन किया है? जी हां, रोस्टेड लहसुन (roasted garlic benefits) यानी भुना हुआ लहसुन, इसे खाने से कच्चे लहसुन खाने जितना ही लाभ होता है। कच्चे लहसुन का सेवन काफी हेल्दी (Garlic benefits in hindi) होता है, यह कई रोगों को दूर रखने का रामबाण इलाज है। पेट की सेहत को दुरुस्त रखना चाहते हैं, तो लहसुन खाएं। सेक्सुअल समस्याओं को भी लहसुन के सेवन (Garlic benefits for Sexual Health in hindi) से दूर रखा जा सकता है। लहसुन ना सिर्फ वजन, बल्कि डायबिटीज को भी कंट्रोल रखने में मदद करता है। डायटिशियन भी लहसुन में मौजूद गुणों के कारण इसे भोजन में अधिक शामिल करने की सलाह देते हैं। यदि आप रात में सोने से पहले भुना हुआ लहसुन (Roasted garlic benefits in hindi) खाएंगे, तो होंगे ये कई फायदे...