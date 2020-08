1 / 5

ग्रीन टी पीने से वजन कम होता (green tea for weight loss in hindi) है। ग्रीन टी पीने के फायदे (green tea benefits in hindi) भी बहुत होते हैं, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि ग्रीन टी (green tea side effects in hindi) अधिक पीने से सेहत पर कई तरह से नुकसान भी हो सकता है। ग्रीन टी (green tea in hindi) पीते हैं, तो इसके प्रकार, इसे पीने का सही तरीका, अधिक पीने के नुकसान के बारे में जानना जरूरी है। ग्रीन टी के सेवन से होने वाले फायदों (green tea peene ke fayde aur nuksan) को देखते हुए यह पिछले चार-पांच सालों में अधिक प्रचलन में आया है। ग्रीन टी कैमेलिया साइनेंसिस पौधे की पत्तियों से तैयार की जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, जो इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। वजन कम करना हो या त्वचा को हेल्दी बनाना हो, ग्रीन टी है काफी फायदेमंद। हालांकि, इसके सेवन से पहले ग्रीन टी के प्रकार (types of green tea in hindi) और अधिक सेवन से होने वाले नुकसान (Green tea peene ke nuksan) को जानना है जरूरी...