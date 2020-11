1 / 6

Fruits that Burn Belly Fat in Hindi: बेली फैट यानी पेट में चर्बी (Belly fat) बढ़ने से पूरा शरीर बैडॉल से नजर आने लगता है। ना तो कोई पैंट फिट आती है और ना ही कोई ड्रेस जंचता है। पेट की चर्बी को घटाने (Tips to lose belly fat) के लिए लोग घंटों एक्सरसाइज, योग, रनिंग, डायटिंग आदि का अभ्याय करना शुरू कर देते हैं, पर कुछ लोगों की पेट की चर्बी एक इंच भी कम नहीं होती। निराश होकर वे वजन कम करने और चर्बी गलाने वाले सप्लिमेंट्स का सेवन करने लगते हैं। पर किसी भी तरह की दवाओं का सेवन अंत में आपको नुकसान ही पहुंचाता है। बेहतर है कि आप बेली फैट कम (How to burn belly fat) करने के लिए कोई प्राकृतिक तरीका अपनाएं। इसके लिए आप अपनी डायट में कुछ फलों (Fruits that burn belly fat) को शामिल करना शुरू कर दें। हां, जब आप इन फलों को सेवन (foods that burn belly fat in hindi) करें, तो बाहर का खाना, जंक फूड्स, अनहेल्दी स्नैक्स, फैटी और कैलोरी युक्त चीजों का सेवन कम कर दें। हम जिन फलों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उनमें एंथोसाइनिन्स फ्लेवोनॉएड्स मौजूद होते हैं, जो बेली फैट को तेजी से कम (Fruits that help cut belly fat) करने में मदद करते हैं। इन फलों में ना तो फैट और ना ही कैलोरी होती है।