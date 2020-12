1 / 6

Fruits for Diabetes in Hindi: डायबिटीज के मरीजों (Diabetes patient) को अपने खानपान में जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। कुछ भी खाने से पहले यह जरूर सोचना चाहिए कि क्या खाने से ब्लड शुगर लेवल (Blood sugar level) अधिक हो जाएगा, क्योंकि डायबिटीज में शुगर लेवल का अधिक (High Blood sugar level) होना खतरनाक साबित होता है। मधुमेह (Diabetes) होने पर डायट के बारे में डॉक्टर से सलाह लेना ही सही होता है। इसी चक्कर में कुछ डायबिटीज रोगी कई फलों और सब्जियों को खाने से परहेज करते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उनका शुगर लेवल ना (fruits for low blood sugar) बढ़ जाए। तो हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे फल हैं, जिनका सेवन डायबिटीज के मरीज (fruits for diabetes in hindi) बेहिचक कर सकते हैं। कुछ फलों में नेचुरल शुगर होता है, जो ब्लड शुगर लेवल (fruits to control blood sugar) को बढ़ाता नहीं है। हम आपको उन फलों के बारे में बता रहे हैं, जिनका सेवन डायबिटीज के मरीजों (Fruits for Diabetes in Hindi) को जरूर करना चाहिए।