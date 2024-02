कड़वे स्वाद वाली इन चीजों से बनती है सेहत









Bitter Foods Benefits: आयुर्वेद के अनुसार हमारे भोजन में 6 प्रकार के रस होते हैं। इन 6 रसों में एक रस या स्वाद कड़वा भी है। कटु या कड़वे स्वाद वाले फूड्स भी हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। करेले की सब्जी की तरह ही कुछ और कड़वे स्वाद वाले फूड्स भी भारतीय रसोइयों में आसानी से देखे जा सकते हैं। ये कड़वे स्वादवाले फल-सब्जियां आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यहां पढ़ें कुछ ऐसी ही फूड्स की लिस्ट जिनका स्वाद तो कड़वा होता है लेकिन वे आपकी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। (Bitter tasting foods that are good for health)