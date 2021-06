1 / 5

सौंफ को इन तरीकों से करें डाइट में शामिल, होंगे कई लाभ

Different ways to use saunf in Diet in Hindi: भारत के लगभग सभी रसोई में मौजूद मसालों में आपको सौंफ (saunf) भी मिल जाएगा। सुगंधित और मीठा मसाला सौंफ गर्मी के सीजन के लिए एक बेहद ही पौष्टिक हेल्दी हर्ब या मसाला है, जो गर्मी के असर को कम (Benefits Of Fennel Seeds (Saunf) करता है। शरीर को अंदर से ठंडा रखता है। सौंफ (fennel seeds) का सेवन आमतौर पर लोग शादी-ब्याह, पार्टी, रेस्तरां या होम पार्टी में खाना खाने के बाद करते हैं। सौंफ का शरबत लोग गर्मी के मौसम में खूब पीते हैं। इसके अलावा इसे मिठाई, मीठे पकवान, पुलाव, बिरयानी आदि में भी लोग डालते हैं। खासकर, मिश्री और सौंफ का कॉम्बिनेशन अधिक इस्तेमाल होता है। सौंफ खाने से मुंह से आने वाली दुर्गंध भी दूर (fennel seeds Benefits) होती है। सौंफ में कॉपर, आयरन, मैंगनीज, सिलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटैशियम आदि पोषक तत्व और मिनरल्स मौजूद होते हैं। सौंफ खाने से मासिक धर्म में होने वाले पेट दर्द, मरोड़, ऐंठन, हॉर्मोनल इम्बैलेंस को दूर करता है। गर्मी में शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए सौंफ का शरबत (Saunf For Summer Diet) पीने के अलावा इसे आप अपनी डाइट में कई दूसरे तरीकों (Ways to add fennel in Diet) से भी शामिल कर सकते हैं।