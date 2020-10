1 / 5

Dates Milkshake Benefits in Hindi: आप हर दिन दूध (Milk benefits) पीते होंगे। हो सकता है आपकी डायट में खजूर (Dates) भी शामिल हो, लेकिन इन दोनों को यदि आप अलग-अलग खाते हैं, तो ऐसा नहीं कि शरीर को लाभ नहीं होगा। दूध पीना और खजूर खाना, सेहत के लिए बहुत हेल्दी (Dates benefits in hindi) होते हैं, लेकिन जब आप खजूर और दूध को साथ में खाते-पीते हैं, खजूर-दूध से तैयार मिल्कशेक पीते हैं, तो सेहत को दोगुना लाभ (khajoor milk benefits in hindi) होता है। खजूर (Dates) पौष्टिक तत्वों का खजाना है। यह स्वाद में भी अच्छा होता है। इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए इसके सेवन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। छुहारा भी खजूर को सुखाकर तैयार किया जाता है। नाश्ते में खजूर खाकर एक गिलास दूध (khajoor with milk benefits) पी लें, तो कई रोगों से बचाव होगा। दूध पीने से शरीर को कैल्शियम मिलता है। हड्डियां और दांत मजबूत बनते हैं। शरीर को कई विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। आइए जानते हैं, खजूर और दूध को साथ मिलाकर (khajoor with milk benefits) पीने से क्या-क्या फायदे (Benefits of milk with date in hindi) होते हैं-