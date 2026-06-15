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गर्मियों में इन 3 तरीकों से करें गोंद कतीरा का सेवन, डॉक्टर ने गिनाए फायदे

क्या आप जानते हैं कि गोंद कतीरा गर्मियों में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है? यह इतना फायदेमंद है कि रोजाना 1 चम्मच भिगोकर खा लें तो पूरे दिन गर्मी न लगे। आइए आपको इसकी ड्रिंक बनाने का तरीका बताएं।

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Written By: Vidya Sharma | Updated: June 15, 2026, 11:13 AM

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Medically Verified By: Dr. Smriti Jhunjhunwala

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गर्मियों के लिए गोंद कतीरा ड्रिंक कैसे बनाएं?

Garmi Mai Gond Katira Drink Kaise Banaye: गर्मियों का मौसम आते ही हम चिलचिलाती धूप और गर्मी से बचने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी रसोई में ही एक ऐसा सुपरफूड मौजूद है, जो शरीर को अंदर से ठंडक देने का काम करता है? हम बात कर रहे हैं गोंद कतीरा की, जिसे लोग लोग अक्सर सर्दियों वाले गोंद समझ लेते हैं, लेकिन गोंद कतीरा उससे अलग है। आपने सोशल मीडिया पर भी कई वीडियोज में देखा होगा कि लोग गोंद कतीरा की ड्रिंक बनाकर पी रहे हैं। आप भी इसमें पीछे न रहें, इसलिए आज हम आपको होम्योपैथी डॉक्टर स्मृति झुनझुनवाला द्वारा बताए गोंद कतीरा के फायदे और इससे 3 अलग-अलग तरीकों से ड्रिंक बनाने के तरीकों के बारे में भी बताने वाले हैं।

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नींबू और पुदीना पानी के साथ पिएं गोंद कतीरा ड्रिंक

डॉक्टर बताती हैं कि गर्मियों में नींबू पानी हर किसी को पसंद होता है, लेकिन अगर आपने एक बार एक गिलास ठंडे पानी में 2 चम्मच भीगा हुआ गोंद कतीरा, 1 नींबू का रस, थोड़ा सा क्रश किया पुदीना, चुटकी भर काला नमक और मिश्री मिलाकर पी लिया। तो सारी ड्रिंक्स का टेस्ट फेल हो जाएगा। साथ ही इसके फायदे भी अनेक हैं। यह ड्रिंक कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को रिस्टोर करने और सुबह-सुबह खाली पेट पीने से शरीर के अधिक समय तक आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकती है। Also Read - मानसून में बच्चों को कौन-कौन से संक्रमण होने का खतरा रहता है?

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छाछ या लस्सी में मिलाकर पिएं

छाछ या लस्सी गट हेल्थ के लिए एक बड़ा ही फायदेमंद कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक ओर जहां दही में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं वहीं गोंद कतीरा में मौजूद फाइबर आंतों को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं। जो डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं और पेट को हेल्दी रखते हैं। इसे बनाने के लिए अपनी छाछ में भुना हुआ जीरा, काला नमक और 2 बड़े चम्मच भीगा हुआ गोंद कतीरा मिला लें। लीजिए तैयार है गोंद कतीरा से बनी दूसरी ड्रिंक।

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ठंडे दूध या शेक में मिलाकर पिएं

देखें अगर आप वेट लॉस करने की सोच रहे हैं या फिर अपनी क्रविंग को कम करना चाहते हैं तो यह ड्रिंक आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसे बनाने के लिए आप एक गिलास ठंडे दूध में 1 चम्मच रूह-अफ्जा या गुलाब जल, थोड़े से चिया सीड्स और 2 चम्मच भीगे हुए गोंद कतीरा डालकर अच्चे स मिक्स कर लें। आइए अब हम इन तीनों ड्रिंक्स को पीने के फायदे जानते हैं। Also Read - पानी पीने के बाद भी लगती है प्यास? इसके पीछे हो सकते हैं ये 4 बड़े कारण

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गट माइक्रोबायोम को बढ़ावा मिलता है

डॉक्टर बताते हैं कि गोंद कतीरा में सॉल्यूबल फाइबर होता है जो गट माइक्रोबायोम को सपॉर्ट कर सकते हैं। साथ ही गर्मियों में डाइजेशन धीमा होने, कब्ज और एसिडिटी की समस्या को भी यह ठीक करने में मदद करता है। वहीं इसके एक और अन्य फायदे की बात करें तो गोंद कतीरा पेट को ठंडक देने में असरदार साबित हो सकता है, ऐसे में यह शरीर के कोर तापमान को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। पानी में भिगोकर खाने के बाद यह एक कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो मेटाबॉलिज्म से निकलने वाली गर्मी को सोखकर शरीर को नेचुरली ठंडा करने का काम करता है। प्राकृतिक रूप से ठंडा रखता है।

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हीट स्ट्रोक को कम करते में मदद

गर्मियों में पीसना बहुत ही अधिक आने से हमारे शरीर से सोडियम और पोटेशियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाते हैं। ऐसे में होता यह है कि बॉडी डीहाइड्रेटेड हो जाती है, लेकिन अगर आप गोंद कतीरा से बनी ड्रिंक पाते हैं तो यह शरीर को लंब समय तक हाइड्रेट रखता है और हीट स्ट्रोक होने की संभावना को कम कर सकता है। यानी कि इसमें वॉटर रीटेंशन कैपेसिटी होती है, जिससे भयंकर लू और डीहाइड्रेशन का खतरा काफी कम हो जाता है। Also Read - क्या बालों का झड़ना कम कर सकता है प्याज का रस? लगाने से पहले जान लें डॉक्टर की राय

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विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More