खाने-पीने की कई चीजें उबालकर उनका सेवन किया जाता है। इससे ना केवल उन फूड्स के पोषक तत्व बरकरार रहते हैं बल्कि, इससे उनमें अलग से तेल या घी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम रहता है। यहां पढ़ें कुछ ऐसे ही फूड्स के बारे में जिनका इस्तेमाल भारतीय रसोइयों में बहुत अधिक होता है। ये फूड्स उबालकर खाने से आपके स्वास्थ्य को ज्यादा फायदे हों। (Foods must boil before eating in Hindi.)