Herbs for diabetes control: कुछ जड़ी-बूटियां और हरी पत्तियां आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने और इंसुलिन सेंसिटिविटी (insulin sensitivity) को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। वहीं, डायबिटीज के मरीजों को होनेवाली बार-बार मीठा खाने की इच्छा को भी कंट्रोल करती हैं। यहां पढ़ें कुछ ऐसी ही पत्तियों के बारे में जिनका सेवन डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकती हैं। (Herbs for diabetes control in Hindi)