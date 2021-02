1 / 6

इलायची के नुकसान (Side Effects of Cardamom in Hindi)

Side Effects of Cardamom in Hindi: इलायची दो प्रकार की होती है बड़ी और छोटी इलायची। हम बात करेंगे छोटी इलायची (Green Cardamom) के अधिक सेवन के नुकसानों के बारे में यहां। छोटी इलायची, बड़ी इलायची की तलुना में अधिक खुशबूदार हर्ब या मसाला है, जिसका इस्तेमाल खीर, सेवई, मिठाई, हलवा आदि मीठे पकवानों में अधिक किया जाता है। इलायची (Cardamom in Hindi) में मौजूद कई तत्व सेहत के लिए काफी गुणकारी (Benefits of Cardamom) माने जाते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे खनिज पदार्थों से भरपूर इलायची दिल के लिए काफी हेल्दी होती है। माउथ फ्रेशनर के तौर पर भी आप छोटी इलायची का सेवन करते हैं। कुछ लोग इलायची वाली चाय पीने का शौक रखते हैं। इलायती की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इसका सेवन अधिक करना चाहिए। इलायची का इस्तेमाल कई बीमारियों के उपचार में औषधि के रूप में किया जाता है। इसके सेवन से सांस की परेशानी, अस्थमा, जुकाम, खांसी आदि से राहत मिलती है। फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इतने फायदे होने के बावजूद भी इलायची के कुछ साइड इफेक्ट (Elaichi ke nuksan) भी होते हैं। इसका अधिक सेवन शरीर को कैसे पहुंचा सकता है नुकसान (Side Effects of Cardamom in Hindi) जानें यहां...