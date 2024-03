खाली पेट इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए









Foods never to eat in morning: न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के अनुसार सुबह लोगों को पोषण से भरपूर और हेल्दी नाश्ता खाना चाहिए। क्योंकि सुबह के समय पाचनशक्ति तेज होती है और इसीलिए सही तरह का भोजन खाने से आपके शरीर को भरपूर पोषण मिल सकता है। लेकिन, अगर सुबह आप गलत फूड्स का सेवन करते हैं तो इससे आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। यहां पढ़ें कुछ ऐसे ही फूड्स की लिस्ट जिन्हें सुबह नाश्ते में खाने का मतलब है बीमारी को न्योता देना।