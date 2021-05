1 / 6

कोरोना से फेफड़ों को बचाने वाले फूड्स

Foods for Healthy Lungs in hindi: कोरोनावायरस महामारी का कहर थम नहीं रहा है। पता नहीं कितने महीने, साल इस खरतनाक वायरस का आतंक देश-दुनिया में छाया रहेगा। ऐसे में कोरोना से संक्रमित ना हों, इसके लिए खुद ही सभी को एहतियात बरतने होंगे। ये तो सभी को पता ही है कि कोरोना मुंह और नाक से होते हुए सीधा फेफड़ों पर अटैक करता है। फेफड़ों में एक बार कोरोना घुस गया तो ऑक्सीजन लेवल शरीर में कम होने लगता है। सांस लेने में तकलीफ (Foods for healthy lungs and improved breathing) होती है। निमोनिया हो जाता है। और इन समस्याओं के अधिक बढ़ने से मौत भी हो सकती है। बेहतर है कि आप अपने फेफड़ों को मजबूत बनाएं, ताकि कोरोनावायरस अधिक नुकसान ना पहुंचा सके। फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए आप कुछ हेल्दी फूड्स (Foods for Healthy Lungs in hindi) को अपनी डाइट में नियमित रूप से शामिल करें।