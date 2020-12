1 / 5

Benefits Of Urad Dal in Hindi: दाल खाना सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है। दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, जो आंखों, त्वचा, बाल आदि के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है। दाल की कई वेरायटी होती है, सभी के अपने सेहत लाभ हैं। हम जिस दाल की बात कर रहे हैं, वह है उड़द की दाल (Urad dal)। उड़द की दाल लगभग हर घरों में उपलब्ध होता है। लोग इसे खाना पसंद करते हैं। इसके कई सेहत लाभ हैं और पोषक तत्वों का खजाना होता है इसमें। उड़द की दाल (Benefits Of Urad Dal) के सेवन से कई रोगों से बचाव होता है। यह त्वचा को भी हेल्दी रखने के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। पाचन शक्ति को भी मजबूत करती है उड़द दाल (Urad Dal)। हालांकि, डायबिटीज के रोगियों को सबसे ज्यादा उड़द दाल का सेवन (Urad Dal benefits in Diabetes) करना चाहिए। यह डायबिटीज (Diabetes), शुगर लेवल को कंट्रोल (Blood Sugar Level) करने का बेहतर उपाय है। उड़द दाल में मौजूद पोषक तत्व जैसे आयरन, प्रोटीन, विटामिन बी, मैग्नीशियम, पोटैशियम आदि शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जानें, डायबिटीज के मरीजों को लाभ पहुंचाने के साथ ही उड़द दाल (Urad Dal For Diabetes in hindi) सेहत के लिए कैसे हेल्दी (Benefits Of Urad Dal in Hindi) होती है।