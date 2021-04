1 / 6

गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन से बचाने वाले फूड्स

Foods to Keep Hydrated in Summer: गर्मी के मौसम (Summer season) में डिहाइड्रेशन, लू आदि की समस्या सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करती है। एक बार लू यानी हीट स्ट्रोक के शिकार हो गए, तो यह घातक भी हो सकता है। गर्मी के सीजन की खास बात ये है कि आपको खाने-पीने की चीजों में कई वेरायटी मिल जाती है। खासकर, मौसमी सब्जी और फलों में इतनी वेरायटी होती है, जो गर्मी में होने वाली डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक से भी बचाते हैं। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही सीजनल फलों और सब्जियों के बारे में जो ना सिर्फ पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, बल्कि शरीर को हाइड्रेट (Hydrating foods for summer in Hindi) भी रखते हैं।