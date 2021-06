1 / 5

गर्मी में शरीर को कूल रखने वाले बेस्ट हर्ब्स

cooling herbs for summer in Hindi: तेज गर्मी, चिलचिलाती धूप में घर से बाहर निकला दूभर हो जाता है। गर्मी की गर्म हवाएं, लू के थपेड़े से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में खुद को डिहाइड्रेशन से बचाए रखने के लिए आपको इस मौसम में समर कूलिंग ड्रिंक्स (cooling summer Drinks) का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही गर्मी में पसीना अधिक निकलता है, तो जितना लिक्विड डाइट लेंगे उतना ही लाभ होगा। शरीर अंदर से कूल रहेगा। पानी की कमी नहीं होगी। हम आपको कुछ ऐसे कूलिंग हर्ब्स (Herbs) के बारे में बता रहे हैं, जो शरीर को ठंडा रखने के साथ ही कई दूसरे लाभ भी देगा। इन हर्ब्स (cooling herbs) से आप हेल्दी कूल समर ड्रिंक्स तैयार कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार, कई ऐसे हर्ब्स हैं, जो आपको कूल रखने के साथ शरीर के गर्म तापमान (cooling herbs for summer in hindi) को भी कम कर देंगे।