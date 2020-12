1 / 5

Amla For Diabetes in Hindi: आंवला (Amla) में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। आंवला को इंडियन गूजबेरी (Indian gooseberry) भी कहते हैं। इस फल में कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट होता है। आंवले का इस्तेमाल वर्षों से बालों की देखभाल में किया जाता रहा है। स्वाद में खट्टा-कसैला आंवला सेहत पर कई तरह के सकारात्मक असर करता है। इसे खाने से सेहत को कई लाभ (Amla Benefits in hindi) होते हैं, आप कई गंभीर रोगों से बचे रहते हैं। सर्दियों में आंवला (Amla) खूब मिलता है। आंवला का सेवन डायबिटीज में जरूर करना चाहिए। दरअसल, आंवले में एंटीडायबिटीक तत्व होते हैं, जो डायबिटीज और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल (Amla Benefits for diabetes) में रखते हैं। जानें, डायबिटीज में आंवला खाने के फायदे (Amla For Diabetes in Hindi) क्या हैं और कैसे यह शुगर लेवल को कंट्रोल करने में सहायक है...