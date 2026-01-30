Dhurandhar Actress Sara Arjun: हाल में बॉक्स ऑफिस में धूम मचाने वाली फिल्म धुरंधर ने फैंस के दिमाग में किसी न किसी रूप में अपनी छाप छोड़ ही दी है। फिर चाहे वह धुरंधर का टाइटल ट्रेक हो या फिर 'घायल हूं, इसलिए घातक हूं' जैसे डायलॉग ही क्यों न हो। वहीं अगर हम स्टार कास्ट की बात करें तो एक हसीना का नाम खूब चर्चा में है और काफी फैंस की तो वह क्रश भी बन गई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सारा अर्जुन की, जो उम्र में भले ही सिर्फ 20 साल की हैं, लेकिन अपनी अदाओं से आलिया भट्ट और अनन्या पांडे को भी टक्कर देती हैं। जहां 20 की उम्र में लड़कियों की स्किन पर जवानी का असर एक्ने, पिंपल्स और दाग-धब्बों के रूप में दिखने लगाता है, वहीं सारा की स्किन एकदम क्लियर और ग्लो करती नजर आती है। आइए आपको बताते हैं इसका क्या राज है।