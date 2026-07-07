डेंगू-मलेरिया का खतरा बढ़ा! खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 4 टिप्स

डेंगू-मलेरिया से बचने के लिए क्या करें?

बारिश के मौसम में बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के साथ ही मच्छर भी तेजी से पनपते हैं। यही वजह है कि इस मौसम में मच्छरजनित रोग जैसे- डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का खतरा काफी बढ़ जाता है। आपको बता दें कि डेंगू एडीज एजिप्टी मच्छर और मलेरिया एनोफेलीज मच्छर के काटने से फैलते हैं। तेज बुखार, सिरदर्द और कमजोरी डेंगू-मलेरिया के आम लक्षण हो सकते हैं। वैसे तो डेंगू-मलेरिया सालभर में कभी भी हो सकते हैं। लेकिन, मानसून में इनका खतरा काफी बढ़ जाता है। इसलिए डेंगू-मलेरिया से खुद को सुरक्षित रखने के लिए आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं।