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खाली पेट धनिया, पुदीना और करी पत्ता का जूस पीने से क्या होता है? जानें इससे कौन- कौन से फायदे मिलते हैं

Verified Medically Reviewed By: Dt. Pranjal kumat

धनिया, पुदीना और करी पत्ता के जूस में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। सुबह खाली पेट इस जूस को पीने से कई प्रकार के फायदे मिलते हैं।

Written by Ashu Kumar Das | Published : April 16, 2026 8:07 AM IST

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खाली पेट धनिया, पुदीना और करी पत्ता का जूस पीने से क्या होता है?

आजकल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता काफी बढ़ रही है। इस जागरूकता को ध्यान में रखते हुए लोग नेचुरल और घरेलू उपायों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में गर्मियों में धनिया, पुदीना और करी पत्ता का जूस एक बेहद फायदेमंद तरीका बनकर लोगों के सामने आया है। सुबह खाली पेट रोजाना धनिया, पुदीना और करी पत्ता का जूस पीने से शरीर सही तरीके से डिटॉक्स होता है। धनिया, पुदीना और करी पत्ता का जूस पीने से डिहाइड्रेशन की परेशानी दूर होती है। सुबह खाली पेट धनिया, पुदीना और करी पत्ता का जूस पीने से क्या- क्या फायदे मिलते हैं, इस विषय पर अधिक जानकारी दे रही हैं डाइटिशियन प्रांजल कुमत।

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धनिया, पुदीना और करी पत्ता का जूस शरीर को करता है डिटॉक्स

धनिया, पुदीना और करी पत्ता में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यह जूस शरीर में जमा गंदगी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। डाइटिशियन प्रांजल कुमत का कहना है कि सुबह खाली पेट धनिया, पुदीना और करी पत्ता का जूस पीने से पीने से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते है। यह लिवर और किडनी बेहतर तरीके से काम करते हैं।  Also Read - बच्चों को बहुत ज्यादा आजादी देना या बहुत ज्यादा बांध के रखना दोनों गलत हैं? जानें कैसे करें संतुलित परवरिश

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वजन घटाने में सहायक

धनिया, पुदीना और करी पत्ता का जूस पीने से वजन घटने की प्रक्रिया भी तेज होती है। एक्सपर्ट का कहना है कि धनिया, पुदीना और करी पत्ता का जूस मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और फैट बर्न करने में मदद करता है, जिससे वजन कम करने में आसानी होती है। सिर्फ 2 सप्ताह धनिया, पुदीना और करी पत्ता का जूस पीकर आप अपने वजन में बदलाव देख सकते हैं।

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बालों की परेशानी दूर होती है

करी पत्ते में मौजूद पोषक तत्व बालों को झड़ने से रोकते हैं। सुबह खाली पेट धनिया, पुदीना और करी पत्ते का जूस पीने से बालों का झड़ना, गिरना और असमय सफेद होने की समस्या भी दूर होती है। यह जूस स्कैल्प को पोषण देकर बालों को घना और मजबूत बनाता है।  Also Read - गर्मियों में पानी के साथ-साथ शरीर में मिनरल्स की कमी भी होने लगती है, जानें ऐसे में क्या करना चाहिए

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त्वचा के लिए है फायदेमंद

धनिया, पुदीना और करी पत्ते का जूस त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इस जूस में हाई फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को अंदर से पोषण देकर निखारने का काम करते हैं। रोजाना सुबह खाली पेट धनिया, पुदीना और करी पत्ते का जूस पीने से त्वचा पर पिंपल्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया का खात्मा होता है। इससे एक्ने की समस्या भी कम होती है। इससे आपकी त्वचा पहले की तुलना में ज्यादा ग्लोइंग नजर आती है। अगर आप भी इन सभी फायदों को चाहते हैं तो अपनी डाइट में धनिया, पुदीना और करी पत्ते का जूस जरूर शामिल करें।

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पाचन तंत्र को बनाता है मजबूत

धनिया, पुदीना और करी पत्ता में हाई फाइबर पाया जाता है। गर्मियों में सुबह खाली पेट धनिया, पुदीना और करी पत्ता का जूस पीने से पेट साफ रहता है। यह जूस कब्ज, पेट में दर्द, एसिडीटी की परेशानी को भी धीरे- धीरे घटाता है। सुबह खाली पेट धनिया, पुदीना और करी पत्ता का जूस पीने से मल त्याग की प्रक्रिया आसान हो जाती है। इससे कब्ज कम बनती है। Also Read - ज्यादातर महिलाओं को होती हैं ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी ये गलतफहमियां, ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताई सच्चाई