खाली पेट धनिया, पुदीना और करी पत्ता का जूस पीने से क्या होता है? जानें इससे कौन- कौन से फायदे मिलते हैं

खाली पेट धनिया, पुदीना और करी पत्ता का जूस पीने से क्या होता है?









आजकल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता काफी बढ़ रही है। इस जागरूकता को ध्यान में रखते हुए लोग नेचुरल और घरेलू उपायों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में गर्मियों में धनिया, पुदीना और करी पत्ता का जूस एक बेहद फायदेमंद तरीका बनकर लोगों के सामने आया है। सुबह खाली पेट रोजाना धनिया, पुदीना और करी पत्ता का जूस पीने से शरीर सही तरीके से डिटॉक्स होता है। धनिया, पुदीना और करी पत्ता का जूस पीने से डिहाइड्रेशन की परेशानी दूर होती है। सुबह खाली पेट धनिया, पुदीना और करी पत्ता का जूस पीने से क्या- क्या फायदे मिलते हैं, इस विषय पर अधिक जानकारी दे रही हैं डाइटिशियन प्रांजल कुमत।