बच्चों में ये 5 लक्षण हो सकते हैं ल्यूकेमिया(Blood Cancer) का संकेत, तुरंत भागे डॉक्टर के पास

ल्यूकेमिया बच्चों में एक गंभीर प्रकार का कैंसर है। यह बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। जानें इस प्रकार के कैंसर के लक्षण-

ल्यूकेमिया के लक्षण क्या होते हैं?

ल्यूकेमिया, छोटे बच्चों में होने वाले सबसे आम प्रकार के कैंसर में से एक है। यह ब्लड और बोन मैरो का कैंसर होता है, जिसमें शरीर असामान्य सफेद रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक उत्पादन करने लगता है। बच्चों में ल्यूकेमिया कैंसर मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये कैंसर कोशिकाएं, स्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट करके संक्रमण से लड़ने की क्षमता खत्म कर देती हैं। इस बीमारी में बच्चों की इम्यूनिटी बेहद कमजोर हो जाती है और उनके शरीर में खून से जुड़े सामान्य कार्य प्रभावित होने लगते हैं। यह कैंसर तेजी से या धीमी गति से फैल सकता है। आइए, आकाश हेल्थकेयर के डायरेक्टर- सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉ. अरुण कुमार गिरी से जानते हैं बच्चों में ल्यूकेमिया के संकेत क्या होते हैं?

बार-बार संक्रमण होना

ल्यूकेमिया कैंसर बच्चों में बार-बार संक्रमण का कारण बन सकता है। अगर आपके बच्चे को बार-बार संक्रमण हो जाता है, तो इस संकेत की अनदेखी न करें। यह ल्यूकेमिया कैंसर का संकेत हो सकता है। ल्यूकेमिया कैंसर इम्यूनिटी को कमजोर बना देता है। इसकी वजह से इंफेक्शन होने का जोखिम बढ़ जाता है। अगर आपके बच्चे को बार-बार इंफेक्शन हो रहा है तो इस स्थिति में डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें।

थकान और कमजोरी

ज्यादातर बच्चे एक्टिव रहते हैं और उथल-फुथल करते रहते हैं। लेकिन, अगर आपका बच्चा बिना किसी शारीरिक गतिविधि के ही थकान और कमजोरी की शिकायत करता है, तो इस संकेत की अनदेखी बिल्कुल न करें। इस स्थिति में ल्यूकेमिया कैंसर की जांच जरूर कराएं। बच्चों में थकान और कमजोरी की स्थिति को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

त्वचा का पीला पड़ना

ल्यूकेमिया कैंसर की वजह से बच्चों के त्वचा का रंग पीला पड़ना शुरू हो सकता है। अगर बच्चे की त्वचा पर पीलापन नजर आ रहा है तो इस संकेत की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। हालांकि, यह पीलिया की वजह से भी हो सकता है। इसलिए इस स्थिति में जांच करानी बहुत जरूरी है।

नाक या मसूड़ों से खून आना

कुछ बच्चों को नाक या मसूड़ों से खून निकल जाता है। वैसे तो ऐसा गर्मी या मूसड़ों में कुछ दिक्कत की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर बच्चे के अक्सर ही नाक या मसूड़ों से खून निकलता है, इस संकेत को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। ऐसे में एक बार बच्चे का चेकअप जरूर कराएं। यह ल्यूकेमिया का संकेत हो सकता है। इसके अलावा, शरीर पर नीले या लाल निशान शरीर के नीले या लाल निशान भी ल्यूकेमिया की ओर इशारा कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके बच्चे में ऐसा कुछ लक्षण दिख रहा है तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें।

हड्डियों या जोड़ों में दर्द

ल्यूकेमिया कैंसर में बच्चे को हड्डियों और जोड़ों में भी दर्द हो सकता है। हालांकि, जोड़ों का दर्द हर बार ल्यूकेमिया कैंसर का लक्षण नहीं होता है। अगर आपके बच्चा बच्चा अक्सर ही हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत कर रहा है, तो इस संकेत को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। इस स्थिति में डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी होता है।