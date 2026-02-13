बच्चों में ये 5 लक्षण हो सकते हैं ल्यूकेमिया(Blood Cancer) का संकेत, तुरंत भागे डॉक्टर के पास

ल्यूकेमिया, छोटे बच्चों में होने वाले सबसे आम प्रकार के कैंसर में से एक है। यह ब्लड और बोन मैरो का कैंसर होता है, जिसमें शरीर असामान्य सफेद रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक उत्पादन करने लगता है। बच्चों में ल्यूकेमिया कैंसर मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये कैंसर कोशिकाएं, स्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट करके संक्रमण से लड़ने की क्षमता खत्म कर देती हैं। इस बीमारी में बच्चों की इम्यूनिटी बेहद कमजोर हो जाती है और उनके शरीर में खून से जुड़े सामान्य कार्य प्रभावित होने लगते हैं। यह कैंसर तेजी से या धीमी गति से फैल सकता है। आइए, आकाश हेल्थकेयर के डायरेक्टर- सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉ. अरुण कुमार गिरी से जानते हैं बच्चों में ल्यूकेमिया के संकेत क्या होते हैं?