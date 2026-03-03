Select Language

Chandra Grahan 2026: चंद्रग्रहण से शरीर पर पड़ता है बुरा असर? सिर्फ वहम है या हकीकत?

चंद्रग्रहण एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक घटना है जिसे खुली आंखों से देखना पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन इस दौरान कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी होती है।

Written by Ashu Kumar Das | Published : March 3, 2026 8:24 AM IST

1/6

3 मार्च को लगेगा साल का पहला चंद्रग्रहण

साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च (मंगलवार) को लगने जा रहा है। खास बात यह है कि इसी दिन होलिका दहन भी मनाया जाएगा, जो इस खगोलीय घटना को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। लंबे समय बाद ऐसा संयोग बना है जब चंद्र ग्रहण और होली का पर्व एक साथ पड़ रहे हैं। भारत में चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों में कई तरह की धारणाएं और डर मौजूद हैं, खासकर स्वास्थ्य से जुड़ी मान्यताएं ज्यादा हैं। कुछ लोग मानते हैं कि चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan 2026) के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए, चंद्रग्रहण के दौरान महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि चंद्रग्रहण के दौरान चांद से निकलने वाली किरणें सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

2/6

कब लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण 2026 (Chandra Grahan 2026 Date And Time)

पंचांग के अनुसार, 2026 का पहला चंद्र ग्रहण भारत में मंगलवार शाम 6 बजकर 26 मिनट पर होगा और समापन शाम 6 बजकर 46 मिनट पर होगा। स्थानीय ग्रहण की अवधि 20 मिनट और 28 सेकेंड की होगी। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 3 मार्च 2026 की सुबह 9 बजकर 20 मिनट से शुरू होगा और इसका समापन शाम 6 बजकर 46 मिनट पर होगा। Also Read - बात-बात पर बच्चे को डांटना उनके दिमाग पर क्या असर डालता है, कभी सोचा है आपने? बड़ी गलती कर रहे पेरेंट्स

3/6

क्या चंद्र ग्रहण का स्वास्थ्य पर असर पड़ता है?

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है, जिसमें पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस प्रक्रिया में कोई हानिकारक किरणें, केमिकल्स और एनर्जी नहीं बनती है, जिससे इंसान के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचें। नेशनल मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट कहती है कि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, जिसका स्वास्थ्य से किसी तरह का कनेक्शन नहीं है।

4/6

क्या ग्रहण के दौरान डरने की जरूरत है?

नहीं। चंद्र ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है और इसका इंसान के शरीर पर किसी प्रकार का घातक नुकसान नहीं पहुंचता है। चंद्र ग्रहण के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, यह बात सिर्फ पारंपराओं के आधार पर कही जाती है। विज्ञान इन बातों को पूरी तरह से नहीं मानता है। आइए अब जानते हैं चंद्रग्रहण से जुड़े कुछ मिथकों के बारे में Also Read - कोई भी दवा लेने के बाद दूध क्यों पीते हैं लोग? इससे फायदा होता है या नुकसान?

5/6

चंद्र ग्रहण के दौरान बना खाना जहरीला हो जाता है?

चंद्र ग्रहण के दौरान बना या खाया गया खाना जहरीला हो जाता है, यह सिर्फ एक पौराणिक मान्यता है। विज्ञान के अनुसार, चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसमें पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है; इससे आपके किचन में पकाए गए खने की रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ग्रहण के दौरान खाना पूरी तरह सुरक्षित है, बशर्ते वह स्वच्छ और सही तरीके से तैयार किया गया हो।

6/6

चंद्रग्रहण के दौरान क्या करें और क्या नहीं

विज्ञान के अनुसार, बेशक चंद्रग्रहण हानिकारक नहीं हैं, लेकिन हम सेहत के लिहाज से कुछ सावधानियां बरतना फायदेमंद रहता है। चंद्रग्रहण के दौरान किसी प्रकार का खानपान करने से बचें। अगर आप चंद्रग्रहण के दौरान खानपान करना चाहते हैं तो हल्का और आसानी से पचने वाला खाना ही खाएं। ज्यादा तेल, मसाले और डीप फ्राई खाने से बचने की कोशिश करें। चंद्र ग्रहण के दौरान और बाद में सिर्फ उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं। यह सामान्य स्वास्थ्य और पाचन के लिए अच्छा होता है। पुरानी मान्यताओं के कारण आपको चंद्रग्रहण के दौरान मानसिक तनाव महसूस हो रहा है, तो ग्रहण देखने से बचें। मानसिक शांति के लिए ध्यान और मेडिटेशन करें। Also Read - स्मोक करने से लेकर ड्रिंक और नशा करने तक, प्यार में लोग गलत कदम क्यों उठाते हैं?