Chandra Grahan 2026: चंद्रग्रहण से शरीर पर पड़ता है बुरा असर? सिर्फ वहम है या हकीकत?

3 मार्च को लगेगा साल का पहला चंद्रग्रहण









साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च (मंगलवार) को लगने जा रहा है। खास बात यह है कि इसी दिन होलिका दहन भी मनाया जाएगा, जो इस खगोलीय घटना को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। लंबे समय बाद ऐसा संयोग बना है जब चंद्र ग्रहण और होली का पर्व एक साथ पड़ रहे हैं। भारत में चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों में कई तरह की धारणाएं और डर मौजूद हैं, खासकर स्वास्थ्य से जुड़ी मान्यताएं ज्यादा हैं। कुछ लोग मानते हैं कि चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan 2026) के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए, चंद्रग्रहण के दौरान महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि चंद्रग्रहण के दौरान चांद से निकलने वाली किरणें सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं।