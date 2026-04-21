क्या ग्रीन टी पीने से फैटी लिवर ठीक हो सकता है?

भारत में फैटी लिवर की समस्या तेजी से बढ़ रहे हैं। फैटी लिवर को ठीक करने की जब बात आती है, तो लोग नेचुरल उपायों का रुख करते हैं। फैटी लिवर को ठीक करने का सबसे नैचुरल उपाय माना जाता है ग्रीन टी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ग्रीन टी फैटी लिवर को ठीक कर सकती है? डाइटिशियन सुचिता श्रीवास्तव बताती हैं कि फैटी लिवर इस स्थिति को कहा जाता है, जिसमें लिवर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो जाता है। फैटी लिवर मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर (NAFLD- जो शराब न पीने वालों में होता है। दूसरा होता है अल्कोहोलिक फैटी लिवर- जो लोग शराब पीते हैं, उनमें यह समस्या ज्यादा देखी जाती है। जब बात आती है फैटी लिवर से ग्रीन टी को ठीक करने की, तो यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है।