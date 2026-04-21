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क्या ग्रीन टी पीने से फैटी लिवर ठीक हो सकता है?

Verified Medically Reviewed By: Dietitian Shuchita Srivastava

Can drinking green tea cure fatty liver: फैटी लिवर की परेशानी से जूझ रहे लोग अक्सर यह सवाल करते हैं कि क्या ग्रीन टी उनके लिए फायदेमंद हो सकती है? आइए हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब।

Written by Ashu Kumar Das | Published : April 21, 2026 10:40 AM IST

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फैटी लिवर क्या है?

भारत में फैटी लिवर की समस्या तेजी से बढ़ रहे हैं। फैटी लिवर को ठीक करने की जब बात आती है, तो लोग नेचुरल उपायों का रुख करते हैं। फैटी लिवर को ठीक करने का सबसे नैचुरल उपाय माना जाता है ग्रीन टी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ग्रीन टी फैटी लिवर को ठीक कर सकती है? डाइटिशियन सुचिता श्रीवास्तव बताती हैं कि फैटी लिवर इस स्थिति को कहा जाता है, जिसमें लिवर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो जाता है। फैटी लिवर मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर (NAFLD- जो शराब न पीने वालों में होता है। दूसरा होता है अल्कोहोलिक फैटी लिवर- जो लोग शराब पीते हैं, उनमें यह समस्या ज्यादा देखी जाती है। जब बात आती है फैटी लिवर से ग्रीन टी को ठीक करने की, तो यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है।

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क्या ग्रीन टी पीने से फैटी लिवर ठीक हो सकता है?

इस सवाल का जवाब हां और ना दोनों हो सकता है। ग्रीन टी सीधे तौर पर फैटी लिवर को ठीक करने में मददगार नहीं होती है। लेकिन ग्रीन टी पीने से फैटी लिवर के लक्षणों को कुछ हद तक कम करने में जरूर मदद मिल सकती है। ग्रीन टी के फैटी लिवर के कारण होने वाले दर्द को भी हल्का कर सकते हैं। आइए जानते हैं ग्रीन टी पीने से फैटी लिवर को क्या- क्या फायदा हो सकता है।  Also Read - बच्चों में ऑटिज्म और गट हेल्थ के बीच क्या है कनेक्शन?

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ग्रीन टी फैटी लिवर की सूजन को कम करता है

ग्रीन टी में एंटी- इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। ग्रीन टी पीने से लिवर के आसपास जमा होने वाला अतिरिक्त फैट धीरे- धीरे कम होने लगता है। इससे फैटी लिवर के कारण होने वाली सूजन घटने लगती है।

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इंसुलिन सेंसेटिविटी को सुधारती है ग्रीन टी

ग्रीन टी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करती है, जिससे डायबिटीज का खतरा कम होता है। रिसर्च बताती है कि ब्लड शुगर ज्यादा होने के कारण भी फैटी लिवर हो सकता है। इसलिए जिन लोगों को फैटी लिवर की समस्या है, उनके लिए ग्रीन टी बहुत फायदेमंद हो सकता है।  Also Read - चारा काटने की मशीन से अलग हो गया था बच्चे का अंगूठा, इस सर्जरी की मदद से जोड़ा गया

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वजन कम करती है ग्रीन टी

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट की रिसर्च बताती है कि रोजाना ग्रीन टी पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, जिससे शरीर का अतिरिक्त वजन और चर्बी कम करने में मदद मिलती है। बढ़ता वजन फैटी लिवर का मुख्य कारण है। इसलिए जब आपका वजन सामान्य रहता है, तो इससे वजन को घटाने में मदद मिलती है।

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फैटी लिवर में ग्रीन टी कैसे पिएं?

अगर आपको फैटी लिवर की समस्या है और आप ग्रीन टी पीना चाहते हैं, तो एक दिन में 2 से 3 कप ही पिएं। ग्रीन टी को हमेशा बिना चीनी के बाद पिएं। फैटी लिवर या किसी भी अन्य समस्या में ग्रीन टी का पूरा फायदा उठाने के लिए ग्रीन टी सुबह और शाम के समय ही लें। खाली पेट ग्रीन टी का सेवन बिल्कुल न करें। डाइटिशियन का कहना है कि जिन लोगों के परिवार में ग्रीन टी की एलर्जी रही है, उन्हें ग्रीन टी का सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए।  Also Read - पूरे साल हेल्दी रहेगा लिवर, डॉक्टर ने दी सलाह, बताया- 'हेल्दी लिवर क्यों है सबसे जरूरी?'