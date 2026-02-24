क्या एलोवेरा लगाने से स्किन के पिंपल्स और एक्ने खत्म हो जाते हैं?









आजकल पिंपल्स और एक्ने की समस्या हर उम्र के लोगों में आम हो गई है। ऑयली स्किन, हार्मोनल बदलाव, प्रदूषण, गलत खानपान और स्ट्रेस के कारण पिंपल्स और एक्ने की समस्या हो ही जाती (Pimples or Acne Hone ke Karan) है। पिंपल्स और एक्ने से परेशान लोग अक्सर प्राकृतिक उपायों की ओर रुख करते हैं। इनमें सबसे आम है एलोवेरा। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए आपको कई वीडियोज मिल जाएंगे, जिसमें एलोवेरा का इस्तेमाल पिंपल्स और एक्ने को जड़ से खत्म करने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या सच में एलोवेरा लगाने से पिंपल्स और एक्ने खत्म हो जाते हैं? आइए जानते हैं ये सच्चाई है या सिर्फ एक सोशल मीडिया हाइप।