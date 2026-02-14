Select Language

वजन कम करने के लिए इन 5 बीजों (Seeds) का करें सेवन, मोटापा होगा कम और वजन रहेगा कंट्रोल

Seeds for Weight Loss: अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में कुछ सीड्स शामिल कर सकते हैं। इनमें फाइबर होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखते हैं और वेट लॉस में मदद करते हैं।

Written by Anju Rawat | Updated : February 14, 2026 12:02 PM IST

वजन कम करने के लिए सीड्स

Seeds or Weight Loss: आजकल ज्यादातर लोग तरह-तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। कोई डायबिटीज तो कोई थायराइड की दवाइयां खा रहा है। इसके अलावा, कई लोग मोटापे से भी परेशान हैं। मोटापा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह कई बीमारियों का कारण बनता है। ऐसे में ज्यादातर लोग मोटापा कम करने के लिए तरह-तरह के उपाय आजमाते हैं। कोई वेट लॉस प्रोडक्ट्स का सेवन करता है, तो कोई खाना-पीना कम कर देता है। जबकि, ऐसा करने से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। आप हेल्दी तरीके से वजन कम कर सकते हैं। कुछ सीड्स यानी बीज सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं और वेट लॉस में भी असरदार होते हैं। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं वजन कम करने के लिए कौन-से सीड्स का सेवन करें(Vajan Kam Karne Ke Liye Seeds)?

1. चिया सीड्स

वजन कम करने के लिए आप चिया सीड्स का सेवन कर सकते हैं। चिया सीड्स में फाइबर और हेल्दी फैट्स होते हैं, जो वेट लॉस में मदद करते हैं। चिया सीड्स हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होते हैं। वजन कम करने के लिए आप चिया सीड्स को पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इन सीड्स का सेवन करें। इनमें कैलोरी कम होती है, जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है। चिया सीड्स डायबिटीज रोगियों के लिए भी लाभकारी होते हैं। ये सीड्स ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करते हैं।

2. अलसी के बीज

अलसी के बीज फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो हृदय के लिए लाभकारी हैं। अलसी के बीजों में घुलनशील फाइबर होता है, जो पाचन-तंत्र को मजबूत बनाता है। अलसी के बीज खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है और भूख का अहसास नहीं होता है। इससे वजन कम करने में मदद मिलती है। इनमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो हड्डियों के लिए जरूरी होते हैं। अलसी के बीज मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करते हैं, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है।

3. कद्दू के बीज

कद्दू के बीज सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इनमें हेल्दी फैट्स और प्रोटीन पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में कद्दू के बीज जरूर शामिल करें। कद्दू के बीजों में फाइबर होता है, जो वेट लॉस में सहायक होता है। कद्दू के बीज खाने से हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है और शरीर में ऊर्जा भी बनी रहती है।

4. सूरजमुखी के बीज

सूरजमुखी के बीज सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इनमें विटामिन ई, हेल्दी फैट्स और कई अन्य मिनरल्स पाए जाते हैं। ये बीज एंटीऑक्सीडेंट्स से भी भरपूर होते हैं। सूरजमुखी के बीज खाने से डायबिटीज कंट्रोल होता है और हृदय रोगों का जोखिम भी कम होता है। अगर आप रोजाना स्नैक्स के रूप में सूरजमुखी के बीजों का सेवन करेंगे, तो इससे वेट लॉस में मदद मिल सकती है।

5. सौंफ के बीज

सौंफ के बीज सेहत के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर के लिए काफी जरूरी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो सौंफ के बीजों का सेवन जरूर करें। सौंफ के बीजों का पानी वेट लॉस में काफी असरदार हो सकता है। इससे पाचन क्रिया बेहतर होती है और भूख कम लगती है। इस तरह से सौंफ के बीजों का पानी पीने से वजन कम हो सकता है।