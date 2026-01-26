Select Language

लिवर रोगियों के लिए बेस्ट हैं ये 5 जड़ी बूटियां, जरूर करें सेवन

Herbs for Liver Health: लिवर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह सबसे अहम अंगों में से एक है। इसके लिए आप इन 5 जड़ी-बूटियों का सेवन कर सकते हैं।

Written by Anju Rawat | Published : January 26, 2026 10:28 AM IST

लिवर हेल्थ के लिए बेस्ट जड़ी-बूटियां

Herbs for Liver Health in Hindi: क्या आपको भी अक्सर पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है? क्या आपका पाचन अक्सर खराब रहता है? या आपके चेहरे पर बार-बार दाने निकल जाते हैं? अगर हां, तो ये समस्याएं लिवर में गड़बड़ी की वजह से हो सकती हैं। अक्सर लोग कोई भी समस्या होने पर तुंरत दवा खा लेते हैं और इसके असल कारण तक पहुंचना जरूरी नहीं समझते हैं। इससे परेशान कुछ समस्या के लिए ठीक हो जाती है, लेकिन बाद में दोबारा से होने लगती है। इसलिए अगर आपको भी ऐसी परेशानियां होती हैं, तो इन्हें बिल्कुल नजरअंदाज न करें। लिवर हमारे शरीर के सबसे अहम अंगों में से एक है। इसलिए इस स्वस्थ रखने के लिए आप नेचुरल जड़ी-बूटियों का सेवन कर सकते हैं। इनसे लिवर सेल्स हेल्दी रहेंगी, लिवर की कार्यक्षमता बढ़ेगी और लिवर स्वस्थ रहेगा। अगर आपको भी लिवर से जुड़ा कोई रोग है या फिर लिवर रोगों से बचना चाहते हैं, तो अपनी दिनचर्या में डॉक्टर की सलाह पर इन 5 जड़ी-बूटियों का सेवन कर सकते हैं। आइए, रामहंस चेरिटेबल, सिरसा के आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. श्रेय शर्मा से जानते हैं लिवर रोगों के लिए बेस्ट हर्ब्स (Best Herbs for Liver Health in Hindi)-

भूम्यामलकी

भूम्यामलकी एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसे लिवर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह जड़ी-बूटी लिवर को संक्रमण से बचाती है। अगर आपको लिवर से जुड़ी कोई बीमारी है, तो आप इस जड़ी-बूटी का सेवन कर सकते हैं। भूम्यामलकी लिवर को कई गंभीर रोगों से भी बचाती है। यह लिवर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। भूम्यामलकी को चूर्ण, कैप्सूल या टेबलेट के रूप में ले सकते हैं। आप इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। कुछ दिनों तक रोजाना इसका सेवन करने से लिवर को डिटॉक्स करने में भी मदद मिलेगी। Also Read - ठंड में किस आटे की रोटी खानी चाहिए? जानें 4 रोटियां, जिनसे शरीर रहता है गर्म

कुटकी

कुटकी भी लिवर रोगियों के लिए इलाज के लिए बेहद असरदार होती है। यह जड़ी-बूटी लिवर के लिए बेहद फायदेमंद होती है। कुटकी लिवर की सूजन को कम करती है और इसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने में असरदार होती है। कुटकी लिवर की सूजन को कम करने में असरदार होती है। यह लिवर से जुड़े रोगों से बचाव करती है और लिवर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। अगर आपको लिवर से जुड़ा कोई रोग है, तो आप आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की सलाह पर कुटकी का सेवन कर सकते हैं।

पुनर्नवा

लिवर को स्वस्थ रखने के लिए पुनर्नवा जड़ी-बूटी का सेवन भी फायदेमंद होता है। लिवर रोगियों के लिए इस जड़ी-बूटी को बेहद फायदेमंद माना गया है। यह लिवर की सूजन को कम करने में असरदार होता है। यह जड़ी-बूटी औषधि के रूप में काम करती है और लिवर से जुड़े रोगों के खतरे को कम करने में मदद करती है। लिवर को स्वस्थ रखने के लिए आप पुनर्नवा चूर्ण, कैप्सूल या सिरप का सेवन कर सकते हैं। इसका ज्यादा मात्रा में सेवन करने से बचना चाहिए। अगर आपको लिवर रोग है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर ही इसका सेवन करें। Also Read - थायराइड में क्या खाएं और किन चीजों से करें परहेज, बता रही हैं न्यूट्रिशनिस्ट

आंवला

आंवला भी एक आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है, जो औषधीय गुणों से भरपूर होती है। आयुर्वेद में आंवला को सेहत के लिए काफी लाभकारी बताया गया है। इसमें विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो लिवर को भी डिटॉक्स करने में मदद करती है। आंवला में फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो लिवर की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। आंवला खाने से लिवर की कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है। इसलिए आपको अपनी डाइट में आंवला को जरूर शामिल करना चाहिए। आप आंवला को जूस, टेबलेट, कैप्सूल या कैंडी के रूप में सेवन कर सकते हैं।

एलोवेरा

ज्यादातर लोग एलोवेरा का इस्तेमाल चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए करते हैं। आपको बता दें कि यह सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। एलोवेरा लिवर हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो लिवर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और लिवर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। एलोवेरा लिवर को कई तरह के संक्रमण से भी बचाता है। आप रोज सुबह गुनगुने पानी में एलोवेरा जूस मिलाकर सेवन कर सकते हैं। Also Read - पैनिक अटैक क्या होता है? फोर्टिस के डॉक्टर बता रहे हैं लक्षण और बचाव के उपाय