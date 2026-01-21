दिल्ली में आंखों के लिए बेस्ट हैं ये 5 सरकारी अस्पताल, मिलती है पूरी सुविधा और फ्री इलाज

Best Government Hospital for Eye in Delhi: फोन-लैपटॉप पर घंटों समय बिताने और प्रदूषित वातावरण में रहने का सबसे ज्यादा असर आंखों को झेलना पड़ता है। यही वजह है कि जब से टैक्नोलॉजी आई है, तब से आंखों से जुड़े रोगों के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं, दिल्ली और एनसीआर की प्रदूषित हवा ने भी आंखों पर बोझ डाल रखा है। यही वजह है कि आजकल सिर्फ बुजुर्गों में ही नहीं, युवाओं और बच्चों को भी आंखों से जुड़ी बीमारियां अपनी चपेट में ले रही हैं। जो आंखों की बीमारियां जैसे मोतियाबिंद या ग्लूकोमा बुजुर्गों में देखने को मिलते थे, अब ये युवाओं और बच्चों में भी सामने आ रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों को चश्मे लगाए देखा जा रहा है। यही वजह है कि आजकल नेत्र विभाग में भी मरीजों का बोझ बढ़ता जा रहा है। वैसे तो आंखों की बीमारियों का इलाज करने के लिए दिल्ली और एनसीआर में कई अस्पताल हैं, जो बेहतरीन सेवाएं प्रदान करते हैं। लेकिन, ये काफी महंगे होते हैं और जेब पर भारी पड़ जाते हैं। ऐसे में कई लोग सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं। अगर आपको भी आंखों से जुड़ी किसी बीमारी का इलाज कराना है, तो आप सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं। आइए, आपको आंखों के लिए ऐसे 5 बेस्ट सरकारी अस्पताल बताते हैं, जहां पर फ्री या किफायती दरों में सभी तरह के इलाज उपलब्ध हैं।