दिल्ली में आंखों के लिए बेस्ट हैं ये 5 सरकारी अस्पताल, मिलती है पूरी सुविधा और फ्री इलाज

Eye Hospital in Delhi: वैसे तो आंखों की बीमारियों का इलाज करने के लिए दिल्ली और एनसीआर में कई अस्पताल हैं, जो बेहतरीन सेवाएं प्रदान करते हैं। लेकिन, ये काफी महंगे होते हैं और जेब पर भारी पड़ जाते हैं। ऐसे में कई लोग सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं।

Written by Anju Rawat | Published : January 21, 2026 12:56 PM IST

आंखों के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल

Best Government Hospital for Eye in Delhi: फोन-लैपटॉप पर घंटों समय बिताने और प्रदूषित वातावरण में रहने का सबसे ज्यादा असर आंखों को झेलना पड़ता है। यही वजह है कि जब से टैक्नोलॉजी आई है, तब से आंखों से जुड़े रोगों के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं, दिल्ली और एनसीआर की प्रदूषित हवा ने भी आंखों पर बोझ डाल रखा है। यही वजह है कि आजकल सिर्फ बुजुर्गों में ही नहीं, युवाओं और बच्चों को भी आंखों से जुड़ी बीमारियां अपनी चपेट में ले रही हैं। जो आंखों की बीमारियां जैसे मोतियाबिंद या ग्लूकोमा बुजुर्गों में देखने को मिलते थे, अब ये युवाओं और बच्चों में भी सामने आ रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों को चश्मे लगाए देखा जा रहा है। यही वजह है कि आजकल नेत्र विभाग में भी मरीजों का बोझ बढ़ता जा रहा है। वैसे तो आंखों की बीमारियों का इलाज करने के लिए दिल्ली और एनसीआर में कई अस्पताल हैं, जो बेहतरीन सेवाएं प्रदान करते हैं। लेकिन, ये काफी महंगे होते हैं और जेब पर भारी पड़ जाते हैं। ऐसे में कई लोग सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं। अगर आपको भी आंखों से जुड़ी किसी बीमारी का इलाज कराना है, तो आप सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं। आइए, आपको आंखों के लिए ऐसे 5 बेस्ट सरकारी अस्पताल बताते हैं, जहां पर फ्री या किफायती दरों में सभी तरह के इलाज उपलब्ध हैं।

1. गुरु नानक आई सेंटर

गुरु नानक आई सेंटर, दिल्ली सरकार का एक प्रमुख नेत्र संस्थान है। इस अस्पताल में आंखों से जुड़ी सभी बीमारियों का इलाज मुफ्त में होता है। यह अस्पताल आसफ अली रोड (रामलीला ग्राउंड के पास) पर स्थित है और सभी नेत्र रोगों के लिए व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराता हैं। इस अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं भी उपलब्ध हैं यानी यह 24*7 खुला रहता है। इस अस्पताल और दिल्ली और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए आंखों के रोगों का इलाज कराने आते हैं। यह अस्पताल समाज के सभी वर्गों को सस्ती नेत्र सेवाएं प्रदान करता है। अस्पताल में कई प्रतिष्ठित नेत्र विशेषज्ञ हैं। इस अस्पताल में रेटिना, ग्लूकोमा, काला मोतिया और मोतियाबिंद जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी फ्री या सस्ते दाम पर हो जाता है।

2. एम्स अस्पताल

एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) में कई गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। इस अस्पताल में आंखों के रोगों का इलाज भी मुफ्त या कम कीमत पर आसानी से हो जाता है। एम्स में आंखों के रोगों का इलाज करने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग भी किया जाने लगा है। एम्स में सामान्य जांच से लेकर आंखों की सर्जरी तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस अस्पताल में मोतियाबिंद और आंखों के कैंसर के लिए ब्रैकीथेरेपी जैसी उन्नत रेडियोथेरेपी भी दी जाती है। इसके अलावा, अस्पताल में ऑकुलोप्लास्टी, काला मोतिया और आंखों से जुड़ी अन्य बीमारियों के लिए किफायती दरों में इलाज हो जाता है। एम्स में आंखों का इलाज करने के लिए ओपीडी या एमरजेंसी का रुख किया जा सकता है।

3. सफदरजंग हॉस्पिटल

सफदरजंग, दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। इस सरकारी अस्पताल में आंखों से जुड़ी कई बीमारियों का इलाज मुफ्त या किफायती दरों में हो जाता है। सफदरजंग अस्पताल में मोतियाबिंद, रेटिना और कई अन्य बीमारियों का इलाज भी संभव है। इस अस्पताल में कई प्रतिष्ठित नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। इस अस्पताल में बाल चिकित्सा नेत्र देखभाल केंद्र भी है, जहां बच्चों के आंखों से जुड़ी बीमारियों का इलाज होता है। इसके अलावा, यहां सामान्य जांच भी होती है, जिसमें आंखों के रोगों का निदान और इलाज होता है। अस्पताल में ओपीडी और एमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं।

4. लोकनायक हॉस्पिटल

लोकनायक हॉस्पिटल को पहले इरविन अस्पताल के नाम से जाना जाता था। यह दिल्ली सरकार के प्रमुख चिकित्सा संस्थान में से एक है। इस अस्पताल में आंखों के रोगों का इलाज फ्री या कम कीमत पर अच्छी सुविधाओं के साथ होता है। इस अस्पताल में नेत्र रोग विभाग है, जिसमें आंखों की बीमारियों का इलाज करने वाले कई प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। इस अस्पताल में मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिना, भेंगापन संबंधी समस्याओं का इलाज उपलब्ध हैं। लोकनायक अस्पताल में आंखों की बीमारियों का निदान, इलाज और सर्जरी सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

5. आरएमएल हॉस्पिटल

RML एक केंद्रीय सरकारी अस्पताल है। यहां आंखों के अलावा, कई सामान्य और गंभीर बीमारियों का इलाज सस्ती दरों या मुफ्त में हो जाता है। इस अस्पताल में एक पूरा नेत्र विभाग है, जहां आंखों की सामान्य समस्याओं से लेकर गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। इस विभाग में आंखों की छोटी और बड़ी, सभी तरह की सर्जरी भी प्राइवेट अस्पताल की तुलना में कम कीमत में होती है। इस अस्पताल में नि:शुल्क या कम कीमत पर इलाज हो जाता है। आप इस अस्पताल से ओपीडी या आपातकालीन सेवाएं ले सकते हैं।