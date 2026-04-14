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गर्मी के लिए बेस्ट हैं ये 5 फल, इन्हें खाने से शरीर को मिलता है पर्याप्त पानी

Verified Medically Reviewed By: Dr. Sugeeta Mutreja

Fruits for Summer: फल सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। फलों में विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और पानी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए गर्मियों में फल जरूर शामिल करने चाहिए।

Written by Anju Rawat | Published : April 14, 2026 3:48 PM IST

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गर्मी में कौन-से फल खाने चाहिए?

धूप और पसीने की वजह से गर्मियों में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरना पड़ता है। गर्मी में लू लगना, थकान, कमजोरी, सिरदर्द और चक्कर आने जैसी समस्याएं बेहद आम हैं। दरअसल, गर्मियों में शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) हो जाती है, इसकी वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गर्मियों में अक्सर लोग कोल्ड ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, ये सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे सही है आप गर्मियों में खूब फल खाएं। गर्मियों में शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए आप फलों का सेवन कर सकते हैं। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं गर्मी में कौन-से फल खाएं?

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1. तरबूज खाएं

गर्मी के मौसम में तरबूज का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है। आपको इस मौसम में तरबूज जरूर खाना चाहिए। तरबूज में 92 फीसदी पानी होता है, अगर आप नियमित रूप से तरबूज का सेवन करेंगे तो पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। तरबूज खाने से बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और आपको एनर्जी भी मिलती है। Also Read - गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए कौन-से फल खाएं?

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2. खरबूजा खाएं

गर्मियों के लिए खरबूजे का सेवन भी लाभकारी होत है। खरबूजे में अधिक मात्रा में पानी होता है, यह ठंडा होता है और पचाने में भी काफी हल्का होता है। अगर आप नियमित रूप से खरबूजे का सेवन करेंगे तो इससे शरीर को एनर्जी मिलेगी और पानी की कमी भी दूर होगी। खरबूजा खाने से पेट को ठंडक मिलती है। पेट और सीने की जलन शांत होती है।

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3. संतरा खाएं

गर्मियों के लिए संतरा भी बेहद अच्छा माना जाता है। संतरे में विटामिन सी होता है, जो शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करता है। संतरा खाने से मौसमी बीमारियों से भी राहत मिलती है। संतरा खाने से शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ आसानी से बाहर निकल जाते हैं और शरीर डिटॉक्स हो जाता है। Also Read - गर्मियों की बीमारी से बचना है तो रोज सुबह खाएं इनमें से कोई एक फल

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4. आम खाएं

गर्मियों में ज्यादातर लोगों को आम खाना पसंद होता है। कोई आम को सीधे तौर पर खाना पसंद करता है, तो कोई मैंगो शेक पीता है। आम में विटामिन ए, सी और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। आम खाने से शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है और पाचन को भी बेहतर बनाता है।

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5. लीची खाएं

गर्मी के मौसम में लीची खूब खाई जाती है। गर्मियों में शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए आप लीची का सेवन कर सकते हैं। लीची में पानी अधिक मात्रा में होता है, लीची खाने से शरीर को पानी मिलता है और पानी की कमी दूर होती है। इसलिए अगर आप रोजानी लीची का सेवन करेंगे, तो गर्मियों में स्वस्थ रह सकते हैं। Also Read - इंडक्शन पर बना खाना कितना हेल्दी है? एक्सपर्ट बता रहे हैं कौन से बर्तन करने चाहिए यूज