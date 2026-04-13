गुनगुने बादाम के तेल से सिर की करें मालिश, इन 5 परेशानियों से मिलेगा आराम

गर्मियों में अक्सर हम सिर की चंपी करने से कतराते हैं। क्योंकि लोगों का मानना होता है कि अगर प सिर की मालिश करेंगे, तो इससे ज्यादा गर्मी लगेगी और चिपचिपापन फील होगा। लेकिन आपको बता दें कि सिर की चंपी करना हर सीजन में फायदेमंद हो सकता है। हाल ही में Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana की ऑफिशियल वेबसाइड पर एक पोस्ट शेयर किया गया है। इस पोस्ट में लिखा है, "चाहे चिलचिलाती गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, गुनगुने बादाम या नारियल तेल की मालिश ही है बालों का असली सुरक्षा कवच।" इस पोस्ट में गुनगुने बादाम तेल से सिर की मालिश करने से होने वाले कुछ फायदों के बारे में भी बताय गया है। इस लेख में हम आपको उन फायदों के बाेर में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं-