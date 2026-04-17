गर्मियों में बालों में चावल का पानी लगाने से मिलते हैं कई फायदे, जान लें लगाने का सही तरीका

दिल्ली, नोएडा, लखनऊ समेत देश के विभिन्न हिस्सों में अभी से गर्मी का सितम शुरू हो चुका है। गर्मियों का मौसम आते ही बालों से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती है। स्कैल्प पर पसीना आने के कारण डैंड्रफ, बालों का रूखापन और तेजी से झड़ने की समस्या आम होती है। बालों के झड़ने की परेशानी से राहत पाने के लिए लोग अक्सर विभिन्न महंगे शैंपू और कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं। बाजार में मिलने वाले महंगे शैंपू और कंडीशनर खरीदना अब हर किसी के बस की बात तो है नहीं। ऐसे में बालों की समस्या से राहत पाने का आसान तरीका है चावल का पानी। बालों में चावल का पानी लगाना एक पारंपरिक और पुराना नुस्खा है। मैं जब छोटी थी तो अक्सर अपनी चाची को बालों में चावल का पानी लगाते हुए देखती थी। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूं गर्मियों में बालों में चावल का पानी लगाने के फायदे और तरीके के बारे में।