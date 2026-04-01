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गर्मियों में सत्तू के शरबत में मिलाकर पिएं ये खास चीज, डिहाइड्रेशन से लेकर Weight Loss तक में मिलेगी मदद

Verified Medically Reviewed By: Dt. Pranjal kumat

Sattu and Lemon Sharbat Benefits in Summer: गर्मियों में सत्तू का शरबत बड़ी मात्रा में पीते हैं। लेकिन सत्तू में नींबू मिलाकर पिया जाए तो शरीर को ज्यादा फायदा मिलता है।

Written by Ashu Kumar Das | Published : April 1, 2026 7:15 AM IST

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गर्मियों में सत्तू का शरबत पीने के फायदे

गर्मियों का मौसम आते ही शरीर को ठंडक देने के लिए यूपी, बिहार और अब दिल्ली- नोएडा जैसे शहरों में भी लोग सत्तू का सेवन करते हैं। सत्तू चने को भूनने के बाद पीसकर बनाया जाता है। इसलिए सत्तू का शरबत प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स माना जाता है। सत्तू का शरबत गर्मियों में सेहत और स्वाद का खजाना भी है। सत्तू के शरबत में जब नींबू मिलाया जाता है, तो यह न सिर्फ स्वाद में ताजगी भर देता है, बल्कि गर्मियों में चेहरे के पिंपल्स, एक्ने को भी कम करता है। इतना ही नहीं सत्तू का प्रोटीन और नींबू का विटामिन सी वजन घटाने में भी आपकी मदद कर सकता है। तो चलिए जानते हैं गर्मियों में सत्तू के शरबत में नींबू मिलाकर पीने से क्या-क्या फायदे (Garmi Main Sattu Ka Sharbat Peene ke Fayde) मिल सकते हैं।

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गर्मियों में सत्तू के शरबत में नींबू मिलाकर पीने के फायदे

जयपुर की महात्मा गांधी अस्पताल की डाइटिशियन प्रांजल कुमत का कहना है कि गर्मियों में सत्तू के शरबत में नींबू मिलाकर पीने से कई प्रकार के फायदे मिलते हैं। सत्तू और नींबू का मिश्रण मेटाबॉलिज्म को तेज करके वजन घटाने, स्किन से जुड़ी परेशानी को दूर करने में मददगार साबित होता है। Also Read - एंजियोग्राफी क्या है और कैसे की जाती है?

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वजन घटाता है सत्तू का शरबत

प्राजंल कुमत कहती हैं कि वजन कम करने का सबसे बड़ा आधार है शरीर का मेटाबॉलिज्म। सत्तू में मौजूद प्रोटीन और नींबू में मौजूद विटामिन C मिलकर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर ज्यादा कैलोरी बर्न करता है। जब कैलोरी तेजी से बर्न होती है तो शरीर का फैट और वजन दोनों ही घटाने में मदद मिलती है। इसके साथ ही, सत्तू हाई फाइबर का सोर्स है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है। इससे बार-बार भूख नहीं लगती है और आप ओवरईटिंग करने से बचते हैं। इससे भी वजन धीरे- धीरे कम होता है।

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सत्तू और नींबू का शरबत चेहरे के लिए फायदेमंद

गर्मियों में सत्तू के शरबत में नींबू मिलाकर पीने से शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। सत्तू और नींबू का मिश्रण पेट की गर्मी को शांत करता है। पेट को ठंडक मिलने का सीधा असर चेहरे पर पड़ता है। डाइटिशियन का कहना है कि सत्तू और नींबू का शरबत पीने से चेहरे के एक्ने, पिंपल्स और दाग-धब्बे कम होते हैं। सत्तू और नींबू का मिश्रण गर्मियों में ऑयली स्किन की समस्या को भी कम करता है। Also Read - क्या सच में झुर्रियां खत्म कर देते हैं LED Mask? जानें इसका इस्तेमाल करने का तरीका और फायदे

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डिहाइड्रेशन से बचाव

नींबू में मौजूद विटामिन C और सत्तू में मौजूद मिनरल्स शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। यह नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक की तरह काम करता है। गर्मियों में सत्तू का शरबत पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। यह ड्रिंक बीमारियों से बचाव करता है।

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गर्मियों में कैसे बनाएं सत्तू का शरबत

गर्मियों में सत्तू का शरबत बनाने के लिए 2 चम्मच सत्तू को 1 गिलास ठंडा पानी में मिलाएं। जब सत्तू और पानी अच्छे से घुल जाए तो इसमें 1 चुटकी नमक और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा मिलाएं। आप चाहें तो सत्तू के शरबत का स्वाद बढ़ाने के लिए कच्चा प्याज भी इसमें मिला सकते हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें बर्फ डालकर ठंडा- ठंडा पिएं।  Also Read - Perimenopause: 35 की उम्र के बाद महिलाओं में कौन सी बीमारियां ज्यादा होने का खतरा रहता है