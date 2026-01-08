Select Language

सर्दियों में रोज एक अमरूद खाने से क्या होता है? जानें इसके फायदे और सेवन का तरीका

Verified VERIFIED By: Dr. Sugeeta Mutreja

Amrood Khane ke Fayde: अमरूद खाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। आप रोजाना इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इससे सेहत को कई लाभ मिलते हैं।

Written by Anju Rawat | Published : January 8, 2026 9:57 AM IST

सर्दियों में रोज एक अमरूद खाने से क्या होता है?

Amrood Khane ke Fayde: अमरूद एक ऐसा फल है, जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें विटामिन सी और फाइबर होते हैं, जो सेहत के लिए बेहद जरूरी होते हैं। अमरूद पाचन-तंत्र के लिए बेहद जरूरी होता है। यह कब्ज से छुटकारा दिलाता है और कई रोगों से बचाता है। वैसे तो सभी मौसमों मे अमरूद का सेवन किया जा सकता है। लेकिन, सर्दियों मे अमरूद खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। अमरूद खाने से सर्दियों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं में आराम मिलता है। यह डायबिटीज और कब्ज रोगियों के लिए लाभकारी होता है। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं रोज अमरूद खाने के फायदे (Roj Amrood Khane ke Fayde)-

इम्यूनिटी बूस्ट करे

सर्दियों में रोजाना अमरूद खाने से शरीर की इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। अमरूद में विटामिन सी होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अगर आप रोजाना अमरूद का सेवन करेंगे, तो इससे कई रोगों से भी बचाव होगा। अमरूद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स भी इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होते हैं। अमरूद खाने से संक्रमण से लड़ने में भी मदद मिलती है।  Also Read - शरीर में जब हो ये परेशानियां तो भूलकर भी न खाएं अमरूद! फायदे की जगह शरीर को होगा डबल नुकसान

कब्ज से छुटकारा दिलाए

सर्दियों में ज्यादातर लोग कब्ज की समस्या से परेशान रहते हैं। ऐसे में अमरूद खाना फायदेमंद होता है। अमरूद में फाइबर होता है, जो पाचन के लिए बेहद अच्छा होता है। अमरूद पाचन-तंत्र में सुधार करता है और कब्ज से छुटकारा दिलाता है। अमरूद खाने से गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं भी दूर होती हैं। अगर आप रोजाना अमरूद का सेवन करेंगे, तो सुबह पेट आसानी से साफ होगा।

डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद

अमरूद डायबिटीज रोगियों के लिए भी लाभकारी होता है। अगर आप डायबिटीज रोगी हैं, तो अपनी डाइट में अमरूद जरूर शामिल करें। अमरूद में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और फाइबर अधिक होता है। इससे ब्लड शुगर लेवल कम होता है और डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। इसलिए डायबिटीज से पीड़ित रोगियों अपनी डाइट में अमरूद जरूर शामिल करना चाहिए। Also Read - क्या आपके बच्चे के बाल भी ठंड में झड़ रहे हैं? कहीं इन 5 बाहरी कारणों से तो नहीं हो रहा हेयर फॉल?

हार्ट हेल्थ में लाभकारी

अमरूद हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हार्ट हेल्थ में सुधार करने के लिए आप अमरूद का सेवन कर सकते हैं। अमरूद में पोटैशियम और फाइबर होता है, जिससे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित होता है। अगर आप सर्दियों में रोजाना एक अमरूद खाएंगे तो इससे बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है।

वेट लॉस में असरदार

अमरूद में फाइबर होता है, जो वेट लॉस में असरदार होता है। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो अपनी डाइट में अमरूद जरूर शामिल करें। अमरूद खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है और भूख कम लगती है। इससे वजन कंट्रोल में रहता है। ओवरवेट से बचने के लिए आप अमरूद का सेवन कर सकते हैं। अमरूद खाने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। इससे कैलोरी और फैट बर्न करने में भी मदद मिलती है। Also Read - सुबह-सुबह नहीं खुलती नींद, तो अपनाएं ये 5 टिप्स जिनसे पूरी होगी आपकी नींद और जागने में नहीं होगी की दिक्कत