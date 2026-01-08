सर्दियों में रोज एक अमरूद खाने से क्या होता है?









Amrood Khane ke Fayde: अमरूद एक ऐसा फल है, जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें विटामिन सी और फाइबर होते हैं, जो सेहत के लिए बेहद जरूरी होते हैं। अमरूद पाचन-तंत्र के लिए बेहद जरूरी होता है। यह कब्ज से छुटकारा दिलाता है और कई रोगों से बचाता है। वैसे तो सभी मौसमों मे अमरूद का सेवन किया जा सकता है। लेकिन, सर्दियों मे अमरूद खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। अमरूद खाने से सर्दियों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं में आराम मिलता है। यह डायबिटीज और कब्ज रोगियों के लिए लाभकारी होता है। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं रोज अमरूद खाने के फायदे (Roj Amrood Khane ke Fayde)-