सर्दियों में रोजाना 1 कटोरी पपीता खाने से क्या होता है?









Papaya Benefits in Hindi: पपीते में विटामिन ए और सी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा, पपीता फाइबर, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट्स का भी अच्छा सोर्स होता है। इसमें कैलोरी कम होती है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। पपीते में मौजूद बीटा-कैरोटीन आंखों और स्किन को हेल्दी बनाए रखता है। इसमें पानी ज्यादा होता है और पपेन नामक एंजाइम भी होता है, जो कई रोगों के इलाज में असरदार होता है। पपीते में पोटैशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज भी होते हैं, जो शरीर के लिए काफी जरूरी होते हैं। यानी पपीता एक सुपरफूड है, जिसमें शरीर के लिए जरूरी सभी तरह के विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसलिए सभी लोगों को अपनी डाइट में पपीता जरूर शामिल करना चाहिए। सर्दियों में आप रोज एक कटोरी पपीता खा सकते हैं। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं सर्दियों में रोज एक कटोरी पपीता खाने के फायदे (Sardiyo me ek Katori Papita Khane ke Fayde)-