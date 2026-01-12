Select Language

सर्दियों में रोज सुबह 1 कटोरी पपीता खाने से क्या होता है? जानें इसके फायदे

Verified VERIFIED By: Dr. Sugeeta Mutreja

Papaya Benefits in Hindi: पपीता सेहत के लिए बेहद लाभकारी होता है। आपको अपनी रोज की डाइट में पपीता जरूर शामिल करना चाहिए।

Written by Anju Rawat | Published : January 12, 2026 2:48 PM IST

सर्दियों में रोजाना 1 कटोरी पपीता खाने से क्या होता है?

Papaya Benefits in Hindi: पपीते में विटामिन ए और सी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा, पपीता फाइबर, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट्स का भी अच्छा सोर्स होता है। इसमें कैलोरी कम होती है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। पपीते में मौजूद बीटा-कैरोटीन आंखों और स्किन को हेल्दी बनाए रखता है। इसमें पानी ज्यादा होता है और पपेन नामक एंजाइम भी होता है, जो कई रोगों के इलाज में असरदार होता है। पपीते में पोटैशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज भी होते हैं, जो शरीर के लिए काफी जरूरी होते हैं। यानी पपीता एक सुपरफूड है, जिसमें शरीर के लिए जरूरी सभी तरह के विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसलिए सभी लोगों को अपनी डाइट में पपीता जरूर शामिल करना चाहिए। सर्दियों में आप रोज एक कटोरी पपीता खा सकते हैं। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं सर्दियों में रोज एक कटोरी पपीता खाने के फायदे (Sardiyo me ek Katori Papita Khane ke Fayde)-

इम्यूनिटी बूस्ट करे

सर्दियों में रोजाना एक कटोरी पपीता खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है। पपीते में विटामिन सी होता है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। पपीते में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो सर्दी-जुकाम और फ्लू को ठीक करने में असरदार होते हैं। इसलिए आपको अपनी डाइट में एक कटोरी पपीता जरूर शामिल करना चाहिए। इससे मौसमी बीमारियों से भी बचाव होता है।

कब्ज से छुटकारा

सर्दियों में कब्ज से छुटकारा पाने के लिए आप एक कटोरी पपीते का सेवन कर सकते हैं। पपीते में पपेन नामक एंजाइम होता है, जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। पपीता खाने से गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। इसलिए अगर आपको अक्सर ही कब्ज की दिक्कत बनी रहती है, तो अपनी डाइट में पपीता जरूर शामिल करें। इससे पाचन क्रिया में भी सुधार होता है।

लिवर डिटॉक्स में असरदार

पपीता खाने से लिवर को डिटॉक्स करने में भी मदद मिलती है। रोजाना एक कटोरा पपीता खाने से लिवर में जमा सारे विषाक्त पदार्थ आसानी से बाहर निकल जाते हैं। पपीता खाने से फैटी लिवर और सूजन जैसी समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन, पपीते का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से बना चाहिए। पपीता त्वचा और आंखों के लिए भी फायदेमंद होता है।

वेट कंट्रोल में असरदार

पपीता खाने से वजन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अगर आप वजन को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो पपीते का सेवन जरूर करें। पपीते में फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखने में मदद करता है। अगर आप सुबह नाश्ते में पपीता खाएंगे, तो इससे आपको पूरे दिन भर ज्यादा भूख नहीं लगेगी और वजन नियंत्रण में रहेगा।

पपीता खाते समय इन बातों का ध्यान रखें

पपीता खाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपको पपीते का सेवन सुबह खाली पेट करना चाहिए। हालांकि, आप शाम को स्नैक्स के तौर पर भी पपीते का सेवन कर सकते हैं। पपीता खाने के तुरंत बाद पानी बिल्कुल न करें। इससे आपको ब्लोटिंग की दिक्कत हो सकती है। पपीते का सेवन ज्यादा मात्रा में करना भी नुकसानदायक होता है।