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सोते समय गुनगुने पानी के साथ लें जीरा, सौंफ, अजवाइन और काला नमक, दूर होंगी ये 4 समस्याएं

Jeera Saunf Ajwain Kala Namak Powder ke Fayde: जीरा, सौंफ, अजवाइन और काला नमक, इन चारों का उपयोग खाने में किया जाता है। आप चाहें तो इन चारों को एक साथ मिक्स करके पाउडर के रूप में गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं।

Written by Anju Rawat | Updated : March 31, 2026 12:50 PM IST

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रात को गुनगुने पानी के साथ जीरा, सौंफ, अजवाइन और काला नमक लेने के फायदे- Jeera Saunf Ajwain Kala Namak Benefits In Hindi

Raat ko Jeera Saunf Ajwain Kala Namak Lene ke Fayde: अधिकतर भारतीय घरों में जीरा, सौंफ और अजवाइन का उपयोग तड़का लगाने के लिए किया जाता है। वहीं, काला नमक खाने के स्वाद को बढ़ाता है। यह सामान्य नमक की तुलना में ज्यादा फायदेमंद होता है। आप जीरा, सौंफ, अजवाइन और काला नमक का एक साथ भी सेवन कर सकते हैं। कई लोग जीरा सौंफ और अजवाइन के पाउडर को गुनगुने पानी के साथ लेना पसंद करते हैं। आप चाहें तो जीरा, सौंफ और अजवाइन के पाउडर में काला नमक भी मिला सकते हैं। अब इस मिश्रण को गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। रोज रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ जीरा, सौंफ, अजवाइन पाउडर और काला नमक (Pani ke Sath Jeera Saunf Ajwain kala namak Lene ke Fayde) लेना फायदेमंद होता है। इस पाउडर को खाने से पाचन-तंत्र से जुड़ी समस्याएं ठीक होती हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करते हैं। आइए, जानते हैं जीरा, सौंफ, अजवाइन और काला नमक पाउडर लेने के फायदे ( jeera saunf ajwain kala namak khane se kya hota hai)-

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1. वेट लॉस में फायदेमंद- Jeera Saunf Ajwain Kala Namak For Weight Loss

अगर आप मोटापे से परेशान हैं और वजन घटाना चाहते हैं, तो जीरा, सौंफ, अजवाइन का काला नमक का नुस्खा आपके लिए फायदेमंद (Powder for Weight Loss) हो सकता है। रात को गुनगुने पानी के साथ इस मिश्रण को लेने से वेट लॉस में मदद मिल सकती है। अगर आप जीरा, सौंफ, अजवाइन और काला नमक पाउडर लेंगे, तो इससे बेली फैट (Belly Fat Reduce Tips) भी कम होगा। Also Read - सोने से पहले इस तरह खाएं अजवाइन-सौंफ और जीरा, पिघल जाएगा बॉडी फैट, कम होगी एसिडिटी

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2. गैस और कब्ज से छुटकारा- Jeera Saunf Ajwain Kala Namak For Gas And Constipation

जीरा, सौंफ, अजवाइन और काला नमक का पाउडर पाचन-तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इस पाउडर को लेने से पाचन-तंत्र मजबूत बनता है। इससे पाचन संबंधी समस्याएं ठीक होती हैं। अगर आप रोज रात को गुनगुने पानी के साथ जीरा, सौंफ, अजवाइन और काला नमक लेंगे, तो इससे कब्ज से छुटकारा मिल सकता है। इस पाउडर को लेने से गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है।

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3. त्वचा का निखार बढ़ाए- Jeera Saunf Ajwain Kala Namak For Skin

जीरा, सौंफ, अजवाइन और काला नमक का पाउडर स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। रात को गुनगुने पानी के साथ इस पाउडर को लेने से बॉडी डिटॉक्स होती है। इससे त्वचा पर भी असर देखने को मिलता है। इस पाउडर को लेने से शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ आसानी से बाहर निकल जाते हैं। इससे त्वचा संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। Also Read - सुबह उठते ही पेट में बनती है गैस तो दिन में इस वक्त पिएं जीरे-अजवाइन का पानी, बैड कोलेस्ट्रॉल भी होगा कम

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4. मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करे- Jeera Saunf Ajwain Kala Namak To Boost Metabolism

जीरा, सौंफ, अजवाइन और काला नमक पाउडर मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप रात को इस पाउडर का सेवन करेंगे, तो इससे मेटाबॉलिज्म मजबूत बनेगा। इस पाउडर को लेने से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से भी बचाव होगा। हालांकि, अगर आपको पहले से ही कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो एक्सपर्ट की सलाह पर ही इस पाउडर का सेवन करें।

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जीरा, सौंफ, अजवाइन और काला नमक का सेवन कैसे करें?- How To Consume Jeera Saunf Ajwain Kala Namak In Hindi

आप रोज रात को गुनगुने पानी के साथ जीरा सौंफ अजवाइन और काला नमक पाउडर का सेवन कर सकते हैं। आप एक गिलास गुनगुना पानी लें और इसमें आधा-आधा चम्मच जीरा सौंफ अजवाइन का पाउडर मिक्स करें। इसके बाद 1-2 चुटकी काला नमक मिक्स करें। अब आप इसे रात को सोते समय ले सकते हैं। रोज रात को गुनगुने पानी के साथ जीरा, सौंफ, अजवाइन और काला नमक पाउडर लेना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। यह मिश्रण कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। Also Read - जीरा और अजवाइन खाने से दूर हो जाती हैं यह 5 बीमारियां, जानिए इसे खाने का सही तरीका