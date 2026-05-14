रोज सुबह करें फिटकरी के पानी से कुल्ला, दूर होंगी ओरल हेल्थ से जुड़ी ये समस्याएं

फिटकरी के पानी से कुल्ला करने के फायदे

फिटकरी में कई औषधीय गुण जैसे- एंटी-सेप्टिक और एंटी-बैक्टीरियल पाए जाते हैं। कई लोग शरीर की सूजन और दर्द कम करने के लिए फिटकरी का उपयोग करते हैं। वहीं, कुछ लोग स्किनकेयर में फिटकरी का यूज करते हैं। लेकिन, क्या आपको पता है फिटकरी ओरल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है। ओरल हेल्थ में सुधार करने के लिए आप फिटकरी के पानी का उपयोग कर सकते हैं। इस पानी से कुल्ला करने से मुंह, मसूड़ों और दांतों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं।