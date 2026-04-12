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गर्मी में रोज खाएं 1-2 भीगे हुए अखरोट, इस तरह खाने से मिलेंगे कई फायदे

Verified Medically Reviewed By: Dr. Sugeeta Mutreja

Walnuts Benefits in Hindi: अखरोट में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, अगर आप नियमित रूप से इनका सेवन करेंगे तो कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव हो सकता है।

Written by Anju Rawat | Published : April 12, 2026 12:03 PM IST

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गर्मी में 1 से 2 अखरोट खाने से क्या होता है?

अखरोट पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। अखरोट में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और डाइटरी फाइबर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम और जिंक आदि भी पाए जाते हैं। अखरोट विटामिन सी, फोलेट और विटामिन ए भी होते हैं। अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो ब्रेन हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। अखरोट खाने से हार्ट हेल्थ में भी सुधार होता है। अखरोट की तासीर गर्म होती है, इसलिए ज्यादातर लोगों को लगता है कि अखरोट सिर्फ सर्दियों में खाना चाहिए। लेकिन, आपको बता दें कि आप गर्मी में भी अखरोट खा सकते हैं। गर्मियों में अखरोट को भिगोकर खाना फायदेमंद होता है। आइए, जानते हैं कि गर्मी में रोज सुबह 1 से 2 भीगे हुए अखरोट खाने से क्या होता है?

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अखरोट कैसे खाएं?

गर्मियों में आपको अखरोट का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप 1 से 2 अखरोट लें और इन्हें रातभर पानी में भिगोकर रख दें। सुबह अखरोट को खाली पेट खा लें। अखरोट खाने शरीर को कई लाभ मिलते हैं।  Also Read - खाली पेट अखरोट खाने से क्या होता है? जानें Walnuts कौन-सी समस्याओं को करता है दूर

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1. हार्ट हेल्थ में सुधार

गर्मी में रोज सुबह 1 से 2 अखरोट खाने से हार्ट हेल्थ में सुधार होता है। इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप रोजाना अखरोट खाएंगे तो इससे हृदय रोगों का जोखिम भी कम होता है। अखरोट खाने से गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है।

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2. स्किन के लिए फायदेमंद

अखरोट स्किन के लिए भी काफी अच्छा होता है। अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। अखरोट खाने से स्किन सेल्स हेल्दी बने रहते हैं। अखरोट खाने से त्वचा का निखार भी बढ़ता है। Also Read - क्या अखरोट और ब्लूबेरी एक साथ खा सकते हैं? जानिए इस कॉम्बिनेशन के फायदे

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3. शरीर को ताकत मिलती है

अखरोट शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। अगर आप रोज सुबह अखरोट खाएंगे तो इससे शरीर को एनर्जी मिलेगी। अगर आपको गर्मीयों में थकान और कमजोरी महसूस होगी तो अपनी डाइट में रोजाना 1 से 2 अखरोट जरूर शामिल करें।

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4. पाचन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं

अखरोट में फाइबर अधिक होता है, जो पाचन से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने में मदद करते हैं। अगर आप रोजाना अखरोट का सेवन करेंगे तो इससे कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं। Also Read - बदलते मौसम में रोज खाएं ये 3 ड्राई फ्रूट्स, बीमारियों से होगा बचाव