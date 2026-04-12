गर्मी में रोज खाएं 1-2 भीगे हुए अखरोट, इस तरह खाने से मिलेंगे कई फायदे

गर्मी में 1 से 2 अखरोट खाने से क्या होता है?









अखरोट पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। अखरोट में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और डाइटरी फाइबर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम और जिंक आदि भी पाए जाते हैं। अखरोट विटामिन सी, फोलेट और विटामिन ए भी होते हैं। अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो ब्रेन हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। अखरोट खाने से हार्ट हेल्थ में भी सुधार होता है। अखरोट की तासीर गर्म होती है, इसलिए ज्यादातर लोगों को लगता है कि अखरोट सिर्फ सर्दियों में खाना चाहिए। लेकिन, आपको बता दें कि आप गर्मी में भी अखरोट खा सकते हैं। गर्मियों में अखरोट को भिगोकर खाना फायदेमंद होता है। आइए, जानते हैं कि गर्मी में रोज सुबह 1 से 2 भीगे हुए अखरोट खाने से क्या होता है?