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गर्मियों में खाने के स्वाद को बढ़ा देगी ककड़ी, खाने से हाइड्रेशन और पेट की परेशानी हो सकती है कम

Verified Medically Reviewed By: Dt. Pranjal kumat

गर्मियों में ककड़ी खाना न सिर्फ शरीर को ठंडक देता है, बल्कि यह सब्जी हाइड्रेशन और पाचन क्रिया के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। आइए जानते हैं गर्मियों में ककड़ी खाने के फायदों के बारे में-

Written by Ashu Kumar Das | Published : April 5, 2026 10:56 AM IST

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गर्मियों में ककड़ी खाने के फायदे

Garmiyon mein Kakdi Khane ke Fayde : गर्मियों का मौसम आते ही शरीर में पानी की कमी, थकान, डिहाइड्रेशन और स्किन से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ऐसे में खान-पान में ऐसी चीजों को शामिल करना जरूरी हो जाता है, जो शरीर को ठंडक दें और हाइड्रेट रखें। ककड़ी गर्मियों का एक ऐसा ही सुपरफूड है। गर्मियों में रोजाना ककड़ी खाने से न सिर्फ शरीर में पानी की पूर्ति होती है, बल्कि यह लू के कारण होने वाली समस्या से भी बचाव करता है। डाइटिशियन प्रांजल कुमत का कहना है कि ककड़ी में लगभग 90 से 95% पानी होता है, जो शरीर को ठंडा रखने के साथ-साथ कई प्रकार के फायदे भी पहुंचाता है। आइए जानते हैं गर्मियों में ककड़ी खाने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं। साथ ही, यह भी जानेंगे गर्मियों में ककड़ी खाने का सही तरीका क्या है।

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ककड़ी में पाए जाने वाले पोषक तत्व

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट बताती है कि ककड़ी में 90% पानी (Water), विटामिन C, विटामिन K, पोटैशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। यह सभी पोषक तत्व गर्मियों में शरीर को अंदर से हाइड्रेट करते हैं। गर्मियों में तेज धूप, लू के कारण जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तब ककड़ी खाने से शरीर हाइड्रेट रहता है। आइए आगे जानते हैं गर्मियों में ककड़ी खाने के फायदों के बारे में-  Also Read - क्या गर्मियों में शहद खा सकते हैं? जानें इसे खाने के फायदे-नुकसान

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पाचन को बेहतर बनाती है

ककड़ी में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को मजबूत करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। ककड़ी में 90 प्रतिशत से ज्यादा पानी पाए जाने के कारण यह पाचन को दुरुस्त रखती है। डाइटिशियन का कहना है कि गर्मियों में सुबह नाश्ते में ककड़ी खाई जाए, तो यह मल को मुलायम बनाकर मल त्याग की प्रक्रिया को आसान बनाती है। इससे पाचन से जुड़ी बीमारियां दूर होती हैं।

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ककड़ी शरीर को हाइड्रेट रखती है

डाइटिशियन प्रांजल कुमत का कहना है कि गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या होती है शरीर में पानी की कमी। ककड़ी में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण यह शरीर को हाइड्रेट रखती है और डिहाइड्रेशन से बचाती है। इतना ही नहीं, ककड़ी की तासीर ठंडी होती है, जो शरीर के तापमान को संतुलित रखती है। गर्मियों में सुबह के नाश्ते और लंच में ककड़ी खाई जाए, तो यह तेज धूप के कारण होने वाली लू का असर कम करती है।  Also Read - क्या गर्मियों में चेहरे पर ग्लो लाने के लिए कच्चा दूध लगा सकते हैं?

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ककड़ी आंखों के लिए फायदेमंद है

ककड़ी को आंखों पर लगाने से सूजन और डार्क सर्कल कम होते हैं। साथ ही इसे खाने से भी आंखों की सेहत अच्छी रहती है। इसलिए गर्मियों में ककड़ी खाना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है।

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वजन घटाती है ककड़ी

गर्मियों में जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, ककड़ी उनके लिए एक शानदार विकल्प है। ककड़ी में कैलोरी बहुत कम होती है और फाइबर ज्यादा होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है। गर्मियों में ककड़ी खाने से शरीर का वजन और फैट दोनों ही धीरे- धीरे कम होने लगता है। वजन घटाने के लिए ककड़ी का सेवन जरूर करना चाहिए।  Also Read - आधे भारतीय 6 घंटे से कम सोते हैं! जानिए कम नींद से होने वाली खतरनाक बीमारियां

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ककड़ी खाने का सही तरीका

गर्मियों में ककड़ी को सलाद में शामिल करना सबसे आसान और फायदेमंद तरीका है। आप ककड़ी को छोटे-छोटे स्लाइस में काटकर हल्का नमक और चाट मसाला डालकर भी खा सकते हैं। सलाद के अलावा गर्मियों में ककड़ी का जूस पीना भी बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही, आप गर्मियों में ककड़ी को कूचकर उसे दही के साथ मिलाकर रायता बनाकर भी खा सकते हैं।

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ककड़ी कब और कितनी खानी चाहिए?

ककड़ी को दिन में 1-2 बार खाया जा सकता है। डाइटिशियन कहती हैं कि दोपहर के समय ककड़ी खाना सबसे अच्छा होता है। आप चाहें तो गर्मियों में सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं।  Also Read - गलती से कीड़े वाला फल या सब्जी खाने से बॉडी में क्या होगा? क्या कोई बड़ी बीमारी हो सकती है?