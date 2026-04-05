गर्मियों में खाने के स्वाद को बढ़ा देगी ककड़ी, खाने से हाइड्रेशन और पेट की परेशानी हो सकती है कम

Garmiyon mein Kakdi Khane ke Fayde : गर्मियों का मौसम आते ही शरीर में पानी की कमी, थकान, डिहाइड्रेशन और स्किन से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ऐसे में खान-पान में ऐसी चीजों को शामिल करना जरूरी हो जाता है, जो शरीर को ठंडक दें और हाइड्रेट रखें। ककड़ी गर्मियों का एक ऐसा ही सुपरफूड है। गर्मियों में रोजाना ककड़ी खाने से न सिर्फ शरीर में पानी की पूर्ति होती है, बल्कि यह लू के कारण होने वाली समस्या से भी बचाव करता है। डाइटिशियन प्रांजल कुमत का कहना है कि ककड़ी में लगभग 90 से 95% पानी होता है, जो शरीर को ठंडा रखने के साथ-साथ कई प्रकार के फायदे भी पहुंचाता है। आइए जानते हैं गर्मियों में ककड़ी खाने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं। साथ ही, यह भी जानेंगे गर्मियों में ककड़ी खाने का सही तरीका क्या है।