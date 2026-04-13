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इम्यूनिटी से लेकर पीलिया तक को दूर करता है गन्ने का रस, गर्मियों में पीने से सेहत को मिलेंगे कई फायदे

Benefits Of Drinking Sugarcane Juice In Summer: गन्ने के रस की तासीर ठंडी होती है। गर्मियों में गन्ने का रस पीने से शरीर को एक नहीं बल्कि कई प्रकार के फायदे मिलते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में- 

Written by Ashu Kumar Das | Published : April 13, 2026 9:16 AM IST

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गर्मियों में गन्ने का रस पीने के फायदे

Garmiyon mein ganne ke juice peene ke fayde: गर्मियों में तेज धूप, गर्मी और पसीने के कारण अक्सर शरीर जल्दी थका हुआ महसूस करता है। ज्यादा थकान के कारण चक्कर आना, आंखों के सामने धुंधलापन और कई बार ब्लड प्रेशर हाई होने गर्मियों में होने वाली इस थकान को दूर करने के लिए लोग पानी, विभिन्न प्रकार के ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, लेकिन गर्मियों में थकान, पसीने के कारण होने वाली हिहाइड्रेशन को दूर करने का पारंपरिक तरीका है गन्ने का रस। भारतीय लोग सदियों से गर्मियों में गन्ने का रस पीते आए हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट बताती है कि गन्ने के रस में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर को तुरंत एनर्जी देने का काम करते हैं। गन्ने के रस में प्राकृतिक चीनी भी पाई जाती है, इसलिए गर्मियों में होने वाली थकान के लिए ये खास ड्रिंक है। आइए जानते हैं गर्मियों में गन्ने का रस पीने के फायदों के बारे में।

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शरीर को देता है ठंडक

गर्मियों के मौसम में जब तेज धूप और गर्मी से शरीर थकान महसूस करता है, तब गन्ने का रस पीने से शरीर को अंदर से ठंडा रखने में मदद करते हैं। गन्ने के  रस में कई औषधीय गुण होते हैं। जब आप तेज धूप और पसीने का सामना करने के बाद गन्ने का  रस पीते हैं, तो इससे शरीर को अंदर से ठंडक मिलती है।  Also Read - अनाया, सान्वी... 2026 में काफी पसंद किए जा रहे हैं बेटियों के ये 10 नाम, अर्थ जानकर मन होगा खुश

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लिवर और पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद

आयुर्वेद मानता है कि गन्ने का  रस पाचन तंत्रिका और लिवर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। गन्ने के  रस में पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाया जाता है। फाइबर पाचन तंत्र को सुधारता है। इससे गैस, पेट में दर्द और एसिडिटी की परेशानी कम होती है। गर्मियों में गन्ने का रस पीने से पाचन तंत्र और लिवर दोनों ही डिटॉक्स होते हैं। गन्ने का रस पीने से लिवर से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है।

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पीलिया के लिए फायदेमंद है गन्ने का जूस

गन्ने का रस पीने से पीलिया जैसी गंभीर बीमारी भी दूर होती है। गन्ने के रस में विभिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। यह लिवर को संक्रमित होने से बचाते हैं। इससे पीलिया की परेशानी धीरे-धीरे ठीक होने लगती है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि पीलिया शरीर प्रोटीन को भारी मात्रा में तोड़ता है और आपके खून में बिलीरुबिन को बढ़ाता है। ऐसे में गन्ने का रस पीने से खोया हुआ प्रोटीन धीरे- धीरे वापस आने लगता है। जिससे पीलिया की परेशानी दूर होती है।  Also Read - किडनी खराब होने पर शरीर में क्या बदलाव आते हैं? जानें क्या हैं इसके मुख्य कारण

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गन्ने के रस से बॉडी डिटॉक्स होती है

गन्ने का रस एक नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक है जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। गर्मियों में गन्ने का रस पीने से शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। इससे इम्यूनिटी मजबूत बनती है और आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियों का खतरा कम होता है। गन्ने के रस के पोषक तत्व त्वचा और बालों की परेशानी को भी दूर करने में सहायक हैं।

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आयुर्वेद के अनुसार गन्ने के रस के फायदे

आयुर्वेद में गन्ने के रस को मूत्रवर्धक, शीतल, रेचक और टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह पेशाब में जलन, पेशाब न आने की समस्या और गर्मियों में नाम से खून आने की परेशानी के लिए लाभकारी माना जाता है।  Also Read - गर्मी में चेहरे पर चंदन पाउडर कैसे लगाएं? इससे दूर हो सकती है त्वचा की जलन-रेडनेस