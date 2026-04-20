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गर्मियों में गन्ने का जूस पीने से क्या होता है? जानें इसे पीने के 5 फायदे

Verified Medically Reviewed By: Dr. Sugeeta Mutreja

Ganne ka Juice: गर्मियों में गन्ने का जूस पीना बेहद फायदेमंद होता है। आपको अपनी समर डाइट में गन्ने का जूस जरूर शामिल करना चाहिए।

Written by Anju Rawat | Published : April 20, 2026 2:55 PM IST

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गर्मियों में गन्ने का जूस पीने से क्या होता है?

गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखने और कई रोगों से बचने के लिए लोग तरह-तरह के जूस पीते हैं। आपको गर्मियों में गन्ने का जूस भी जरूर पीना चाहिए। गन्ने का जूस पीने से शरीर में पानी की कमी दूर होती है। इस जूस को पीने से न सिर्फ शरीर हाइड्रेट रहता है, बल्कि पूरा शरीर रिफ्रेश भी रहता है। गन्ने का जूस पीने से डिहाइड्रेशन से बचाव होता है। इस जूस को पीने से शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। साथ ही, पाचन-तंत्र में सुधार होता है। गन्ने के जूस में कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम और आयरन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए अपनी समर डाइट में गन्ने का जूस जरूर शामिल करें। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं गर्मियों में गन्ने का जूस पीने से क्या होता है?

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शरीर को हाइड्रेट रखें

गर्मियों में खूब पसीना निकलता है, इसलिए इस दौरान शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीना चाहिए। साथ ही, गर्मियों में गन्ने का जूस भी जरूर पिएं। गन्ने का जूस पीने से डिहाइड्रेशन की समस्या से बचा जा सकता है। इस जूस को पीने से वजन को भी कंट्रोल में रखा जा सकता है। Also Read - कई खूबियों से भरा है गन्ने का जूस, फायदे अनेक तो नुकसान भी कुछ एक, यहां जानें सब कुछ

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शरीर की एनर्जी बढ़ाए

गर्मी और पसीने की वजह से सुस्ती और आलस आने लगता है। ऐसे में गन्ने का जूस पिया जा सकता है। गन्ने के जूस में ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। इस जूस को पीने से शरीर को इंस्टेंट ताजगी और एनर्जी मिलती है।

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पाचन में सुधार करे

गन्ने का जूस पाचन-तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद होता है। गन्ने का जूस पीने से पाचन में सुधार होता है। इसमें पोटैशियम होता है, जो पाचन-तंत्र को ठीक रखता है। गन्ने का जूस पीने से कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। इसलिए आपको अपनी समर डाइट में गन्ने का जूस जरूर शामिल करना चाहिए। Also Read - हीटवेव के दौरान ICMR ने दीं नयी गाइडलाइंस, ये सब खाने-पीने से किया मना

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शरीर को ठंडक दे

गन्ने का जूस शरीर के लिए नेचुरल कूलेंट का काम करता है। इसलिए गर्मियों में गन्ने का जूस पीना फायदेमंद माना जाता है। गन्ने का जूस पीने से शरीर में ठंडक बनी रहती है। इस जूस को पीने से शरीर का तापमान संतुलित बना रहता है। अगर आप गर्मियों में गन्ने का जूस पिएंगे, तो इससे शरीर को ठंडक भी मिलेगी।

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शरीर को डिटॉक्स करे

गन्ने का जूस शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। गन्ने का जूस शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। यह लिवर को मजबूत बनाता है। जब शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जो चेहरे पर नेचुरल ग्लो भी आता है। गन्ने का जूस चिलचिलाती धूप में लू से सुरक्षा प्रदान करता है।  Also Read - आप ने सोचा भी नहीं होगा गन्ने का जूस है सेहत के लिए इतना फायदेमंद, इन बीमारियों से दिलाता है आराम