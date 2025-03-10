खाली पेट पुदीना और धनिया का जूस पीने के फायदे









पुदीना और धनिया, दोनों ही पत्तियों का उपयोग गार्निशिंग के लिए किया जाता है। पुदीना और धनिया की पत्तियां सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं। धनिया की पत्तियों में विटामिन-ए, सी और के पाए जाते हैं। इसके अलावा, इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। पुदीने की पत्तियों में भी पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें विटामिन ए, विटामिन सी, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं। आप पुदीना और धनिया के जूस का सेवन कर सकते हैं। रोज सुबह खाली पेट पुदीना और धनिया का जूस पीना बेहद फायदेमंद होता है। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं पुदीना और धनिया का जूस पीने के फायदे-