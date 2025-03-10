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खाली पेट पुदीना और धनिया का जूस पीने से क्या होता है? जानें कौन-से फायदे मिलते हैं

Verified Medically Reviewed By: Dr. Sugeeta Mutreja

धनिया और पुदीने की पत्तियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। आप इन पत्तियों का जूस बनाकर पी सकते हैं।

Written by Anju Rawat | Updated : April 7, 2026 4:45 PM IST

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खाली पेट पुदीना और धनिया का जूस पीने के फायदे

पुदीना और धनिया, दोनों ही पत्तियों का उपयोग गार्निशिंग के लिए किया जाता है। पुदीना और धनिया की पत्तियां सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं। धनिया की पत्तियों में विटामिन-ए, सी और के पाए जाते हैं। इसके अलावा, इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। पुदीने की पत्तियों में भी पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें विटामिन ए, विटामिन सी, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं। आप पुदीना और धनिया के जूस का सेवन कर सकते हैं। रोज सुबह खाली पेट पुदीना और धनिया का जूस पीना बेहद फायदेमंद होता है। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं पुदीना और धनिया का जूस पीने के फायदे-

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1. शरीर की गर्मी कम करे

पुदीना और धनिया की पत्तियों की तासीर ठंडी होती है। अगर आप रोजाना पुदीना और धनिया का जूस पिएंगे, तो इससे शरीर की गर्मी शांत होगी। पुदीना और धनिया का जूस पीने से पेट और सीने की जलन भी शांत होती है। आयुर्वेद के अनुसार, अगर आपकी पित्त प्रकृति है, तो आपके लिए पुदीना और धनिया का जूस पीना फायदेमंद हो सकता है। गर्मियों में पुदीना और धनिया का जूस पीना लाभकारी होता है। Also Read - रोज धनिए का जूस पीने से शरीर पर क्या असर होगा?

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2. वेट लॉस में फायदेमंद

आजकल अधिकतर लोग मोटापे से परेशान हैं। अगर आपका वजन भी ज्यादा है और आप वजन कम करना चाहते हैं, तो पुदीना और धनिया का जूस पी सकते हैं। पुदीना और धनिया का जूस पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। इस जूस को पीने से पाचन-तंत्र मजबूत बनता है। साथ ही, शरीर में जमा फैट और कैलोरी भी बर्न होती है। इस तरह से पुदीना और धनिया का जूस वेट लॉस में सहायक होता है।

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3. दाग-धब्बों से छुटकारा दिलाए

चेहरे पर दाग-धब्बे हैं, तो आप पुदीना और धनिया का जूस पी सकते हैं। रोज सुबह खाली पेट पुदीना और धनिया की पत्तियों का जूस पीने से दाग-धब्बों से छुटकारा मिल सकता है। इस जूस को पीने से त्वचा चमकदार बनती है। पुदीना और धनिया का जूस पीने से बॉडी डिटॉक्स होती है। इस जूस को पीने से शरीर में जमी गंदगी आसानी से बाहर निकल जाती है और त्वचा का निखार बढ़ता है। Also Read - थायराइड का जबरदस्त घरेलू उपचार है धनिया, जानिए Thyroid में धनिया का सेवन कैसे करें?

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4. पाचन-तंत्र को दुरुस्त बनाए

पुदीना और धनिया की पत्तियों को पाचन-तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। पाचन-तंत्र को दुरुस्त बनाने के लिए आप रोज सुबह पुदीना और धनिया का जूस पी सकते हैं। इस जूस को पीने से पाचन क्रिया बेहतर तरीके से काम करती है। यह जूस गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाता है।

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पुदीना और धनिया का जूस कैसे बनाएं?

इसके लिए आप सबसे पहले पुदीना और धनिया की पत्तियों को अच्छी तरह से धो लें। फिर पुदीना और धनिया की पत्तियों को जार में डालें। इसमें थोड़ा-सा पानी डालें और फिर ग्राइंड कर लें। अब इसे छान लें और फिर पी लें। आप रोज सुबह खाली पेट पुदीना और धनिया का जूस बनाकर पी सकते हैं। गर्मियों में पुदीना और धनिया का जूस पीने से कई स्वास्थ्य समस्याएं ठीक होती हैं। Also Read - प्रोसेस्ड, अनप्रोसेस्ड, और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कौन से होते हैं? छोटे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है?