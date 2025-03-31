Select Language

दूध में मिलाकर पिएं खसखस, इन 5 परेशानियों की हो जाएगी छुट्टी

Milk With Poppy Seeds Benefits: दूध में खसखस मिलाकर पीने से सेहत को कई लाभ मिल सकते हैं। आइए, जानते हैं इसके बारे में विस्तार से -

Written by Kishori Mishra | Updated : February 25, 2026 4:03 PM IST

दूध में खसखस मिलाकर पीने के फायदे

Doodh Me Khaskhas Milakar Peene Ke Fayde: दूध पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। दूध पीने से न सिर्फ शरीर को एनर्जी मिलती है, बल्कि इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। यही वजह है कि डॉक्टर्स बुजुर्गों से लेकर बच्चों को रोजाना एक गिलास दूध पीने की सलाह देते हैं। कुछ लोग प्लेन दूध पीना पसंद करते हैं। वहीं, कुछ लोग दूध में गुड़, शहद या प्रोटीन पाउडर आदि मिलाकर सेवन करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी दूध में खसखस मिलाकर पिया है? जी हां, दूध में खसखस मिलाकर पीना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है (Khaskhas With Milk Benefits)। इससे दूध का स्वाद और पोषक तत्व, दोनों बढ़ जाते हैं। दरअसल, खसखस में विटामिन-बी6, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, आयरन, जिंक, और ओमेगा-6 फैटी एसिड जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। नियमित रूप से दूध में खसखस मिलाकर पीने से शरीर की कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। इससे हड्डियों को मजबूत बनाने से लेकर पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने तक में मदद मिल सकती है।

पाचन तंत्र दुरुस्त करे

दूध में खसखस मिलाकर पीने से पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। दरअसल, खसखस में फाइबर भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। रोजाना रात को सोने से पहले दूध में खसखस मिलाकर पीने से कब्ज, अपच और गैस जैसी पाचन संबंधी समस्याओं से राहत मिल सकती है।

हड्डियों को मजबूत बनाए

दूध में खसखस मिलाकर पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। दरअसल, दूध और खसखस, दोनों में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके नियमित सेवन से जोड़ों के दर्द और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं से राहत मिल सकती है।

अच्छी नींद लाने में सहायक

अगर आप रात में नींद न आने की समस्या से परेशान हैं, तो सोने से पहले दूध में खसखस मिलाकर सेवन कर सकते हैं। दरअसल, खसखस में मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफैन होते हैं, जो नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं और तनाव को कम करते हैं। रोजाना रात को सोने से पहले दूध में खसखस मिलाकर पीने से आपको अच्छी और गहरी भरी नींद आएगी।

एनर्जी बूस्ट करे

दूध में खसखस मिलाकर पीने से शरीर को एनर्जी मिलती है। दरअसल, खसखस और दूध में प्रोटीन भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, जो मसल्स को रिपेयर करने और बढ़ाने में मदद करता है। दूध में खसखस मिलाकर सेवन से शरीर की कमजोरी और थकान दूर होती है।

दिल को रखे स्वस्थ

दूध में खसखस मिलाकर पीना दिल के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल, खसखस में फाइबर, पोटेशियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड मौजूद होते हैं, जो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके नियमित सेवन से दिल से जुड़ी बीमारियों का जोखिम कम हो सकता है।

खसखस और दूध का सेवन कैसे करें?

इसके लिए सबसे पहले एक चम्मच खसखस के बीज को करीब आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। फिर एक पैन में एक गिलास दूध और खसखस के बीज डालें। इसे 5-10 मिनट तक उबालें। अब इसे एक गिलास में छान लें और सेवन करें।