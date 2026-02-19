रात को ब्रश करके सोने से पहले दांत और मुंह को कई प्रकार के फायदे मिलते हैं। बैंगलोर स्थित एमडीएस डॉ. शाहुल हमीद बीडीएस का कहना है कि रात को सोने से पहले ब्रश करने से दांतों के प्लाक हट जाते हैं। रात को सोने से पहले ब्रश करने से मुंह के प्लाक हट जाते हैं और इससे एसिड बनने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। रात को सोने से पहले ब्रश करने से मुंह सुबह ताजा महसूस करता है। साथ ही, यह दांतों को मजबूत बनाने, मसूड़ों की सूजन को शांत करने में भी फायदेमंद (Raat ko Sone se Pehle Brush Karne ke Fayde) होता है। डॉक्टर बताते हैं जो लोग रात को सोने से पहले दांतों को ब्रश करते हैं, तो उससे दांतों में कीड़ा लगने की संभावना काफी कम हो जाती है।