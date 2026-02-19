Select Language

कैविटी से लेकर दिल की बीमारी तक: रात में सिर्फ 2 मिनट ब्रश करने से मिलेंगे ये 5 फायदे

Verified VERIFIED By: Dr. Shahul Hameed BDS

रात को सोने से पहले ब्रश करने से मुंह सुबह ताजा महसूस करता है। साथ ही, यह दांतों को मजबूत बनाने, मसूड़ों की सूजन को शांत करने में भी फायदेमंद (Raat ko Sone se Pehle Brush Karne ke Fayde) होता है।

Written by Ashu Kumar Das | Updated : February 19, 2026 1:16 PM IST

रात को ब्रश करने के फायदे

रात को ब्रश करके सोने से पहले दांत और मुंह को कई प्रकार के फायदे मिलते हैं। बैंगलोर स्थित एमडीएस डॉ. शाहुल हमीद बीडीएस का कहना है कि रात को सोने से पहले ब्रश करने से दांतों के प्लाक हट जाते हैं। रात को सोने से पहले ब्रश करने से मुंह के प्लाक हट जाते हैं और इससे एसिड बनने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। रात को सोने से पहले ब्रश करने से मुंह सुबह ताजा महसूस करता है। साथ ही, यह दांतों को मजबूत बनाने, मसूड़ों की सूजन को शांत करने में भी फायदेमंद (Raat ko Sone se Pehle Brush Karne ke Fayde) होता है। डॉक्टर बताते हैं जो लोग रात को सोने से पहले दांतों को ब्रश करते हैं, तो उससे दांतों में कीड़ा लगने की संभावना काफी कम हो जाती है।

मसूड़ों की सूजन और खून आने से बचाव

डॉक्टर का कहना है कि अगर दांत ठीक से साफ नहीं किए जाते, तो प्लाक धीरे-धीरे टार्टर में बदल जाता है। इससे मसूड़ों में सूजन (जिन्जिवाइटिस) और खून आने की समस्या हो सकती है। रात को ब्रश करने से मसूड़ों की लाइन साफ हो जाती है। इससे मसूड़ों की सजन कम होती है और मसूड़ों की सेहत भी मजबूत बनी रहती है।

मुंह की बदबू से छुटकारा

दिनभर खाने, चाय-कॉफी, मसालेदार खाना और स्मोकिंग करने से मुंह के अंदर बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। इससे मुंह से बदबू आती है। रात को सोने से दांतों को ब्रश करने से मुंह के बैक्टीरिया कम होते हैं। इससे सांसों में ताजगी बनी रहती है। रात को सोने से पहले ब्रश करने से सुबह उठते समय बदबू कम महसूस होती है।

बीमारियों से बचाव

कई रिसर्च में यह बात सामने आ चुकी है कि सोने से आधे घंटे पहले अगर ब्रश किया जाए, तो इससे हार्ट हेल्थ, डायबिटीज और अन्य संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि रात को सोने से पहले ब्रश करने से मुंह में संक्रमण का खतरा कम होता है। यह शरीर में सूजन कम रखने में मदद करता है। इसलिए रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना चाहिए।

दांतों में कीड़ा कम लगता है

रात को सोने से पहले ब्रश करना वयस्कों से ज्यादा बच्चों के लिए फायदेमंद होता है। बच्चे अक्सर मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं। यदि रात को ब्रश न किया जाए, तो दूध के दांत जल्दी खराब हो सकते हैं। डॉक्टर के अनुसार, रात को सोने से पहले बच्चे दांतों को ब्रश करे तो भविष्य में दांतों से जुड़ी परेशानी दूर हो जाती है। माता-पिता को बच्चों में सोने से पहले ब्रश की आदत जरूर डालनी चाहिए।

नींद की गुणवत्ता में सुधार

जब मुंह साफ और ताजा महसूस होता है, तो व्यक्ति अधिक आराम से सो पाता है। मुंह में चिपचिपाहट या बदबू होने से असहजता महसूस हो सकती है। रात को ब्रश करना एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। यह न सिर्फ दांतों को स्वस्थ रखता है, बल्कि मसूड़ों, दिल और पूरे शरीर की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है।