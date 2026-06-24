मानसून में बाल चिपचिपे क्यों हो जाते हैं?

बारिश का मौसम शुरु हुआ नहीं है कि हम में से बहुत से लोग ऑयली स्कैल्प, स्कैल्प पर खुजली और बालों के चिपचिपेपन से परेशान होना शुरु हो गए होंगे। कई लोग देखते हैं कि बाकी मौसमो के बजाय मानसून में रोजाना या एक-एक दिन छोड़कर हेयर वॉश करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले ही दिन बाल तैलीय, बेजान और गंदे लगने लगते हैं। बहुत सी महिलाएं अपना शैम्पू बदल लेती हैं, लेकिन ऐसा करना फायदेमंद तभी हो सकता है जब आपको पता हो कि आखिर बाल चिपचिपे क्यों हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपको सही कारण पता हों, इसलिए हमने बात की स्किन और हेयर केयर एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से। उन्होंने इस समस्या के जो कारण बताए, वो कुछ इस प्रकार हैं-