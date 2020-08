1 / 5

Juices for glowing skin in hindi: आजकल की बेतरतीब लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, प्रदूषण से चेहरे की त्वचा को काफी अधिक नुकसान पहुंचता है। कम उम्र में ही कॉलेज गोइंग गर्ल्स के चेहरे पर झुर्रियां, लकीरें, डल स्किन, बेजान त्वचा नजर आने लगती है। ऐसे में शरीर के साथ ही आपको अपनी त्वचा की भी खास देखभाल करने की जरूरत होती है। यदि आप इन तमाम स्किन से संबंधित त्वचा से पीछा छुड़ाकर निखरी त्वचा (Tips for glowing skin) पाना चाहती हैं, तो केमिकल युक्त ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। इन सौंदर्य उत्पादों से त्वचा को नुकसान होता है। बेहतर है कि अपनी डायट को हेल्दी (foods for glowing skin in hindi) बनाएं। ग्रीन जूस का सेवन करें। ग्रीन जूस में कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो त्वचा को निखार कर स्वस्थ बनाने (Green Juice for Glowing Skin) में मदद करते हैं। जानिए, उन ग्रीन जूस के बारे में जिनके सेवन से आप पा सकती हैं फिर से निखरी और बेदाग त्वचा...