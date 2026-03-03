Select Language

10 रुपये में रुक जाएगा बालों का झड़ना, बस रात को बालों में लगाकर सो जाएं ये खास चीज

प्रदूषण, खराब पानी के कारण आपके बाल भी झड़ रहे हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी कौन सी चीज हैं, जिसे लगाकर सोने से बालों का झड़ना कम हो सकता है।

Written by Ashu Kumar Das | Published : March 3, 2026 10:03 AM IST

बाल क्यों झड़ते हैं?

Raat ko Kya Laga kar Sone se Balo ka Jhadna Kam Hota hai: बालों का झड़ना आज के समय की सबसे आम समस्याओं में से एक बन चुका है। बदलती जीवनशैली, तनाव, हार्मोनल असंतुलन, खाने में पोषण की कमी और गलत हेयर केयर रूटीन को अपनाने से बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। टूटते हुए बालों को कंट्रोल में करने के लिए कई तरह के शैंपू, हेयर मास्क और कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं। हेयर केयर के नाम पर हजारों रुपये बालों पर खर्च कर देते हैं, लेकिन आज भी बालों का झड़ना रोकने में घरेलू नुस्खे ज्यादा मददगार साबित होते हैं। आज हम आपको ऐसे नुस्खे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ बालों का झड़ना रुकेगा, बल्कि आपकी जेब से सिर्फ 10 रुपये ही खर्च होंंगे।

नारियल तेल लगाने से रोकता है हेयरफॉल

अगर आप रात में सोने से पहले सिर्फ एक ही चीज लगाना चाहते हैं जो बालों का झड़ना कम करे, तो नारियल तेल (Coconut Oil) सबसे आसान और सुरक्षित उपाय माना जाता है।

रात में नारियल तेल लगाने से बालों का झड़ना क्यों कम होता है?

नारियल तेल सदियों से बालों की देखभाल में उपयोग किया जाता रहा है। इसमें मौजूद पोषक तत्व बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और स्कैल्प को हेल्दी बनाकर बालों को झड़ना और गिरना रोकते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी रिसर्च बताती है कि नारियल तेल में फैटी एसिड और विटामिन E मौजूद होते हैं जो बालों की जड़ों को पोषण देते हैं। इससे बाल मजबूत बनते हैं और टूटना कम होता है।

बालों में नारियल का तेल लगाने के फायदे

कई रिसर्च में यह बात सामने आ चुकी है कि बालों के झड़ने का मुख्य कारण है स्कैल्प का सूखा होना। नारियल तेल स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है और सूखापन कम करता है। यही कारण है रात को बालों में नारियल का तेल लगाकर सोने से बालों का झड़ना रुकता है।

सप्ताह में कितनी बार बालों में तेल लगाना चाहिए?

बालों में सप्ताह में 2 से 3 बार नारियल का तेल लगाकर सोने से स्कैल्प को पोषण मिलता है। इतना ही नहीं, बालों में नारियल का तेल लगाते वक्त, जो मालिश की जाती है उससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जो बालों का झड़ना रोककर उन्हें लंबा बनाने में मदद करता है।

रात को नारियल तेल लगाने का सही तरीका

बालों का झड़ना रोकने के लिए सिर्फ तेल लगाना सही है, बल्कि बालों में सही तरीके से तेल लगाना जरूरी होता है। रात को एक कटोरी में 2 से 3 चम्मच नारियल का तेल गर्म कर लें। इस हल्के गुनगुने तेल से स्कैल्प की मसाज करें। उंगलियों की मदद से तेल को सीधे जड़ों में लगाएं। इसके बाद 5 से 7 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। बाकी बचा तेल बालों की लंबाई पर लगाएं ताकि वे सूखे और टूटे नहीं। बालों को ढीली चोटी बनाकर सोएं।

क्या नारियल तेल सच में बाल झड़ना रोक सकता है?

नारियल तेल बालों का झड़ना पूरी तरह रोकने की दवा नहीं है, लेकिन यह जड़ों को मजबूत करके, स्कैल्प को स्वस्थ बनाकर और टूटने से बचाकर बाल झड़ने को काफी हद तक कम कर सकता है। विभिन्न प्रकार की रिसर्च में यह बात सामने आई है कि रात में बालों में नारियल तेल लगाकर सोने से बालों का झड़ना काफी हद तक कम हो जाता है।